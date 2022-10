Cum arată soția lui Florin Dragomir, cuțitul de aur din echipa lui chef Florin Dumitrescu. Cât de frumoasă este Raluca

Florin Dragomir se numără printre concurenții care fac parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu în sezonul 10 Chefi la cuțite. Mai mult decât atât, acesta a impresionat cu preparatul său în cea de-a șaptea ediție a show-ului culinar, motiv pentru care juratul i-a oferit cuțitul de aur.

În cadrul preselecțiilor, concurentul a dezvăluit că are 30 de ani și este din București. Florin Dragomir nu a dat prea multe detalii despre viața sa personală, concentrându-se mai mult pe rețete cu care i-a cucerit pe cei trei chefi.

„Munceam în timp ce eram la liceu, voiam să fac niște bănuți. Am învățat bucătărie în cadrul unui lanț hotelier din București. Munceam în timp ce eram la liceu. Așa am descoperit că-mi place bucătăria și am continuat o carieră în domeniu. Stau în bucătărie 15-17 ore. De atunci am descoperit pasiunea pentru gătit. Îmi place bucătăria, altfel nu cred că rămâneam în domeniu”, a povestit el în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Citește și: Ce mesaj a transmis Arminia Grad, după eliminarea din competiția Chefi la cuțite. Colegii de echipă au reacționat imediat

De asemenea, cuțitul de aur din echipa lui chef Florin Dumitrescu a atras rapid simpatia telespectatorilor cu felul carismatic și talentul în domeniul gastronomiei. Concurentul este o fire discretă pe micile ecrane, dar nu și în mediul online unde publică, ori de câte ori are ocazia, imagini cu persoanele dragi lui.

Cum arată Raluca, soția lui Florin Dragomir de la Chefi la cuțite

De curând, Florin Dragomir a împărtășit cu prietenii de pe Instagram o imagine emoționantă. Cuțitul de aur din echipa lui chef Florin Dumitrescu a distribuit o poză de la nuntă, unde apare alături de soția lui într-o ipostază senzațională.

Un lucru este evident, concurentul sezonului 10 Chefi la cuțite se mândrește cu o soție superbă. Roxana este de o frumusețe răpitoare, iar în ziua nunții a strălucit într-o rochie spectaculoasă de mireasă.

Florin Dragomir a ținut să-i facă și o declarație de dragoste frumoasei sale partenere prin intermediul postării.

Citește și: Chefi la cuțite, 26 octombrie 2022. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au făcut degustarea. Ce au zis

„Îți mulțumesc că exiști în viața mea și îmi faci zilele mai frumoase. Te iubesc ♥️

Mulțumim tuturor celor ce ne-au fost alături în cele mai frumoase momente din viața noastră.”, a scris cuțitul de aur din echipa lui chef Florin Dumitrescu.

„Te iubim”, a fost mesajul pe care l-a lăsat Raluca la postarea soțului său.

„Casă de piatră, multă iubire și fericire vă dorim! ❤️”, „Minunați!” sau „Felicitări, casă de piatră!”, au fost câteva dintre comentariile prietenilor virtuali de pe Instagram.

Florin Dragomir trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Raluca, femeia care i-a dăruit un copil. Tânăra era însărcinată atunci când soțul său a participat la preselecțiile show-ului culinar.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Sezonul 10 din Chefi la cuțite aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor un nou platou și o formulă unică. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, pe Irina Fodor și pe Gina Pistol.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay a fost doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

Urmărește sezonul 10 Chefi la cuțite pe Antena 1 sau AntenaPlay.