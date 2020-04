Cum pregătești în tigaie un meniu complet pentru întreaga familie

Pentru felul de bază, o rețetă sănătoasă, pentru care ai nevoie de doar câteva ingrediente, este puiul cu legume și alune.

Ingrediente:

1 piept mare de pui;

1 ceapă;

1 lingură de ulei de măsline;

câteva alune;

legume la alegere: ardei, morcov, brocoli, ceapă verde, praz, usturoi, etc.

Avem nevoie de o tigaie wok de calitate.

Punem alunele în tigaie pentru a se rumeni ușor, adăugăm lingura de ulei și pieptul de pui tăiat fâșii. Peste 5-10 minute, legumele tăiate în bastonașe subțiri și lăsăm totul la foc moderat. Când carnea e rumenită și legumele pregătite suficient, asezonăm cu sare și piper, după gust.

Desertul - Clătite pufoase

O masă copioasă trebuie însoțită de un desert bun, iar clătitele reprezintă cea mai rapidă și la îndemână soluție.

Ingrediente:

3 ouă;

250 g făină albă;

500 ml lapte;

zahar vanilat sau esențe la alegere;

un praf de sare.

Se amestecă toate ingredientele până obținem un aluat omogen.

Urmează apoi să le prăjim, iar secretul clătitelor bine rumenite îl reprezintă tigaia.

Clătitele frumos rumenite se umplu, după preferință, cu: dulceață, ciocolată, fructe, miere, brânză dulce, etc și se servesc cu poftă!

