Cum s-a schimbat viața lui Janni Alexandridis la un an de când a câștigat sezonul 12 Chefi la cuțite. Acum prezintă o emisiune

Viața lui Janni Alexandridis s-a schimbat total de când a câștigat Chefi la cuțite. Câștigătorul sezonului 12 s-a mutat din în Germania în România și în prezent prezintă o emisiune culinară la TV.

Născut în Germania, cu o mamă româncă și un tată grec, Janni ne povestește despre decizia de a se muta în România după câștigarea sezonului 12 Chefi la cuțite care a venit la pachet cu noi oportunități și o altă perspectivă asupra carierei sale. În Germania, familia lui are un restaurant, unde lucra și el înainte – astfel, plecarea din Germania nu a fost deloc ușoară pentru el, dar familia l-a susținut pentru a-și împlini visul în România. Iar visul a prins contur: dincolo de succesul din social media și evenimentele de top pentru care a făcut private cooking (a gătit pentru toți artiștii internaționali de la Beach please, de exemplu), Janni a devenit gazda unui show culinar pe Antena Stars, Meniu de vedetă.

Ce face acum chef Janni Alexandridis, câștigătorul sezonului 12 Chefi la cuțite

„După Chefi la cuțite am simțit așa de mult suport pe social media și pe stradă, de la fiecare am primit feedback foarte bun și idei de colaborare și am simțit că este momentul potrivit să mă mut și să încep un vis nou în România. S-a văzut că lumea m-a apreciat în România. Acum am aproape 100 de mii de urmăritori pe Instagram”, a spus Jannis Alexandridis în cadrul interviului AntenaPLAY Chefi la cuțite.

„Am fost în Suceava, am avut o consultanță la un restaurant. Restaurantul a comunicat că vine câștigătorul Chefi la cuțite și la aeroport m-a așteptat lumea cu cadouri. Am primit o prăjitură cu numele meu și nu m-am așteptat că o să aibă așa un impact faptul că am câștigat un show culinar. Farfuria Chefi la cuțite e la mine în bucătărie”, a mai spus Janni.

