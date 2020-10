Detalii neștiute despre Cătălin Scărlătescu de la „Chefi la cuțite”! Ce fel de om este, de fapt

Înainte să se apuce de gătit, un moment cu adevărat special a fost atunci când colegii de platou ai lui Cătălin Scărlătescu au făcut dezvăluiri neașteptate despre acesta. Deși a fost criticat adesea și acuzat de faptul că este prea arogant, iată totuși că lucrurile stau puțin altfel!

„Cătălin este tipul de om cumva foarte sensibil. Are niște chestii cu care se ascunde, începe să fie arogant, impulsiv, încercând să-și ascundă sensibilitatea. E un băiat foarte bun, la orice oră l-ai suna nu ezită să te ajute, nu ezită să spună că te iubește, are ore la care mă sună, ba la 9 dimineața, ba noaptea la 2, mai îmi pune câte o melodie, în funcție de starea pe care o are atunci. Mă bucur că l-am cunoscut, mă bucur că îi sunt alături. E un suflet mare”, a mărturisit Sorin Bontea despre colegul său.

„Ca bucătar eu sunt primul om care recunoaște că eu de la Scărlătescu am învățat și mi-am îmbunătățit stilul de gătit în 2006. De la el am învățat să fac paste. Reușește prin mâncare lui să aducă la un loc foarte mulți oameni, indiferent că sunt artiști sau oameni simpli. În felurile lui de mâncare se regăsesc foarte mulți oameni.

El nu visează la cai verzi pe pereți, nu visează la stele Michelin, la chestii din astea de substanță care sunt doar pentru orgoliu. Este un om pe care te poți baza, el este mereu acolo pentru tine când ai nevoie de ajutor”, a dezvăluit Florin Dumitrescu despre juratul din această ediție a emisiunii „Chefi la cuțite”.