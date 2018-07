Dezvăluiri BOMBĂ despre una dintre CONCURENTELE „Chefi la cuțite: „E grav. Mi-am SPART sternul!”

Cristina Pavel, finalista „Chefi la cuțite”, are o poveste de viață desprinsă din filme, poveste pe care a povestit-o la Antena Stars.

"A fost grav. Mi-am spart sternul, am zăcut, nu am putut să mă mişc. În 2016, 30 noiembrie. Mi-a fost foarte greu, nici acum nu sunt refăcută total. Eram la volan. Am rupt volanul cu pieptul", a spus Cristina Pavel în direct la Star Matinal.

