Elena Matei, fosta concurentă Chefi la cuțite, și-a botezat fiica. Cum a arătat tortul realizat chiar de mămică

Elena Matei, finalista Chefi la cuțite sezonul 9, și-a boteza fiica. Tânăra s-a pregătit intens pentru evenimentul important și chiar i-a făcut primul tort fiicei sale.

La finalul lunii iunie, Elena Matei a adus-o pe lume pe fiica ei. Fosta concurentă Chefi la cuțite, sezoul 9 a dat vestea printr-o postate pe contul ei de Instagram. La fel s-a întâmplat și de această dată, când tânăra a ajunțat că ea și soțul ei au botezat-o pe micuța Victoria Maria.

Elena Matei și-a botezat fiica. Cum arată finalista Chefi la cuțite sezonul 9 la aproape 3 luni de când a devemit mămică

Elena Matei este în al nouălea cer. Tânăra și-a botezat fiica în urmă cu pe 15 septembrie 2024 într-un eveniment luxos. Botezul a avut loc la un restaurant din Ploiești, acolo unde aceasta locuiește alături de familia sa.

Tânăra a pus la punct toate detaliile, iar decorul a fost unul perfect pentru micuța botezată, cu mult roz și accente aurii.

Și la capitolul ținute, atât Elena Matei cât și fiica ei au purtat rochițe albe asortate, din voal și au arătat ca două prințese. Deși finalista Chefi la cuțite sezonul 9 nu i-a arătat cupul micuței încă, aceasta a postat o serie de imagini adorabile de la eveniment.

Ca orice bucătar care se respectă, prospăta mămică nu s-a lăsat mai prejos nici când a venit vorba despre mâncare. Tânăra și-a răsfățat invitații cu feluri de mâncare delicioase și un tort special, care îi poartă numele bebelușului.

La aperitive, invitații au servit tartă cu salată de țelină și piept de rață afumat, tortilla cu somon, mușchi file afumat, salam de Sibiu, roșii cu cremă de brânză afumată și multe altele.

Cei care au participat la botez au fost serviți și cu file de păstrăv servit pe pat de orez cu șofran și sos Dill Butter Lemon. La felil principat, invitații au primit butuc de purcel cu sos brun și piept de pui cu sos de unt de arahide servit cu cartofi gratinați, alături de salată de castraveți și gogoșari.

„Vreau sa multumim tuturor celor ce ne-au fost alaturi in cea mai speciala zi pentru noi, dar si pentru Victoria🤍 Speram ca v-ati distrat fel ca noi, ca v-ati simtit bine si ati ramas cu o amintire frumoasa despre BotezulVictoriei🩷✨



Le multumim nașilor pentru tot ce au facut pentru Victoria, dar si pentru noi. Cand i-am întâlnit prima oara pe Lavinia si Antonio, nu as fi zis niciodata ca relatia noastra de prietenie se v-a transforma si evolua atat de frumos🩷Sunt recunoscatoare pentru relatia noastra, sunt recunoscatoare pentru ca voi sunteti nasii Victoriei🤍

In ziua de azi este greu sa gasesti oameni sinceri, reali, prieteni, oameni cu intentii pure, iar voi sunteti fix asa🤍

Sa fim sanatosi, sa fim fericiti!”, a transmis Elena Matei pe contul ei de Instagram.

Pentru desert, micuța botezată a primit un tort sperial, cu fistic, numit Victoria's Pistachio Cake, realizat chiar de mămică.

„Prima petrecere a Victoriei. Am emotii🥹 dar abia astept ziua de maine. Cel mai frumos si important tort pentru mine🤍 Sufletul meu e acolo”, a scris aceasta alături de un videoclip cu procesul.

Ce povestea are Elena Matei

Tânăra Elena Matei a făcut senzație în etapa audițiilor nu doar cu rețeta sa de choux a la creme, ci și cu povestea sa emoționantă de viață.

Deși și-a pierdut tatăl și a fost nevoită să învețe să se descurce singură, fiindcă mama sa lucra în străinătate, nimic nu a făcut-o pe simpatica blondină să renunțe la visul său de-a deveni un bucătar celebru.

Dincolo de optimism și energie debordantă, Elena Matei ascunde o dramă: „Tatăl meu nu mai este în viață, a murit acum șapte ani, într-un accident de motocicletă. A fost un șoc total pentru mine, am ajuns la spital și nimeni nu voia să îmi spună ce s-a întâmplat. Eram doar cu bunica mea, fiindcă mama lucra în Austria. Nu știam ce să fac, să plâng, să nu plâng. Am ales să fiu tare pentru mama mea, pentru bunica mea. Am ales să fiu stâlpul familiei. Tatăl meu a fost cel mai bun prieten al meu”.

Pentru preparatul său, Elena Matei a primit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în sezonul 9 „Chefi la cuțite”. După bootcamp, aceasta a ajuns în echipa verde și a trecut cu bine peste numeroase battle-uri și dueluri.