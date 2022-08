Exclusiv. Sorin Bontea, dezvăluiri despre Dumitrescu, Scărlătescu și Chefi la cuțite sezonul 10. Ce a zis despre familie și trecut

Sorin Bontea este mai pregătit ca niciodată să îi înfrunte pe Cătălin Scărlătescu și pe Florin Dumitrescu în sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite, ce se anunță a fi unul cu totul și cu totul special. Rivalitățile ating cote uriașe și cei trei maeștri ai bucătăriei se vor întrece nu doar la gătit, ci și la jocuri ce vor avea loc în spațiul de relaxare. Fiecare partidă va avea o miză: unul două sau trei jetoane. Cine adună cele mai multe va primi un mega-avantaj pentru sezonul 10 Chefi la cuțite.

Înainte ca bătălia culinară spectaculoasă de la Chefi la cuțite sezonul 10, Sorin Bontea a oferit un interviu în exclusivitate în care a dezvăluit cum i-a cunoscut pe Florin Dumitrescu și pe Cătălin Scărlătescu, ce surprize aduce noul sezon, cum a început druml său în televiziune, dar și detalii despre familie sau trecutul său. Fanii au putut descoperi inclusiv imagini cu mama celebrului bucătar.

Sorin Bontea de la Chefi la cuțite a dezvăluit cum i-a cunoscut pe Florin Dumitrescu și pe Cătălin Scărlătescu

În cadrul interviului acordat cu puțin timp înainte de marea premieră a show-ului Chefi la cuțite sezonul 10, Sorin Bontea a dezvăluit cum i-a cunoscut pe „rivalii” săi, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, dar și cum a început drumul său în televiziune.

„Mi-aduc aminte că i-am cunoscut pe cei trei. Sunt ceva ani de atunci. Au trecut 10 ani, nu ne știam, fiecare lucra. Nu știam nici de show-ul respectiv la vremea aia, nu știam nimic, îmi vedeam doar de treabă. Îmi aduc aminte că am fost în casă la Cătălin, ne-am întâlnit în apartament la Scărlătescu și atunci ne-am cunoscut și, cum să vă spun eu, a fost dragoste la prima vedere. A fost funny (n.r. amuzant), avem foarte multe amintiri frumoase din zilele noastre petrecute pe platourile de filmare.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu la Chefi la cuțite

Aveam niște linii trase așa pe jos, fiindcă nu știam pe unde să mergem. Am învățat de la operatori că dacă nu vezi camera pe tine atunci nu te vede nici ea pe tine și multe altele. În orice caz, o experiență frumoasă. Vă dați seama, nu aveam nicio legătură cu televiziunea niciunul dintre noi. Ba nu, cred că Scărlătescu mai fusese la televizor, nu știe nici el cum, nu-și aduce aminte. Are și el niște ani, ca și mine, de altfel. În orice caz, de atunci s-a legat o prietenie frumoasă”, a mărturisit îndrăgitul chef.

Ce a dezvăluit Sorin Bontea despre Florin Dumitrescu și despre Cătălin Scărlătescu

Nu mai este o noutate faptul că între cei trei jurați de la Chefi la cuțite este și rivalitate, dar și o prietenie solidă, ce a câștigat din plin testul timpului.

„E mai mult decât o prietenie, suntem ca o familie, ne certăm, ne împăcăm, ne mai cheltuim banii unul altuia, ne mai împrumutăm. Ne ajutăm, ca o familie. Când te apuci de televiziune, te apuci. Am fost cumva luat cu forța. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, nu știam la ce să mă aștept. Veneam dintr-o bucătărie și am ajuns la televizor, nu prea știam ce mi se întâmplă. Lumea te recunoștea pe stradă. Cumva, acuma când ieși pe stradă, e mult mai simplu. Eu merg pe stradă, merg la piață, fac poze cu lumea, nu am treabă. Acum când ieși pe stradă nu mai poți să te scobești în nas, ai anumite responsabilități, cred că suntem ca niște modele pentru oameni, trebuie să fii cumva atent și să dai un exemplu bun, mai ales copiilor. Avem foarte mulți copii fani.

Dacă m-aș gândi cumva la Scărlătescu și la Dumitrescu...Îmi sunt foarte dragi, țin foarte mult la ei. Nu cred că am fi putut să fim în altă formulă, ne potrivim foarte bine, ne completăm unul pe altul. Florin e cel mai tânăr, Cătălin e cel mai solid și eu sunt cel mai frumos. Cătălin are o vrăjeală, îl știam, am filmat în Grecia...Are un magnet, atrage oamenii, el pe unde se așează toată lumea se adună în jurul lui. Asta aș fi furat de la Cătălin. Defecte? Morocănos câteodată. Florin este foarte vioi mereu, cum să spun eu, e foarte dornic să învețe, citește mereu foarte mult, se informează foarte mult, vrea să cunoască mult, absoarbe totul ca un burete. Aș vrea să am și eu puterea asta să absorb tot. Defectul? Părul lung și barba! Nu au defecte, sunt perfecți. Ne mai certăm, ca într-o familie, dar putem face diferența de-a lăsa totul pe platoul de filmare, pe cât posibil. Eu am învățat și așa îmi place să fac, problemele de la serviciu le lași deoparte când vii acasă.

În fiecare sezon, unul dintre noi avem câte o perioadă în care sărim gardul. Ne-am învățat cu ea, trecem peste. În sezonul ăsta, sezonul 10, am avut eu așa o perioadă din asta. Am greșit, mi-am cerut scuze, a doua zi eram în regulă.

Sorin Bontea oferind un interviu

Am câștigat sezonul 1, sezonul 4, sezonul 6, sezonul 8. Vă dați seama, în zece sezoane am avut foarte mulți concurenți. Florin îi ține bine minte pe toți, cum îi cheamă și ce au gătit. Eu nu îmi amintesc de toți, dar țin legătura cu foarte mulți dintre ei. Și nu numai cu cei din echipa mea, ci și cu alții din alte echipe”, a explicat Sorin Bontea în cadrul unui interviu în exclusivitate, oferit cu puțin timp înainte de premiera Chefi la cuțite sezonul 10.

Sorin Bontea, dezvăluiri despre trecutul său, despre cum a devenit bucătar și despre televiziune

Sorin Bontea este în prezent unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți chefi din România. Cariera lui în bucătărie a început pe vremea când avea doar 16 ani. Încă de atunci, acesta a făcut sacrificii și a încercat mereu să își depășească limitele.

Sorin Bontea la începutul carierei de bucătar

„M-am angajat la 16 ani, am terminat 10 clase, am făcut liceul la seral, am luat bacul pe diploma mea scrie lucrător comercial de alimentație publică și hoteluri. Primele șase luni am fost picol. Am intrat în bucătărie și nu știam noi nimic de bucătărie. Dacă ar fi fost Chefi la cuțite pe vremea aceea cred că aș fi stat câțiva ani până să particip. Îmi place să fiu pregătit, să știu ce fac.

Acum, dacă m-aș uita în oglindă și aș vedea un puști de 16 ani, i-aș spune să facă același lucru. Pentru că m-am ținut de treabă, am fost serios în ceea ce am făcut, am muncit mult și trebuie să ai și un gram de noroc în viață. Dar cred că dacă nu muncești serios...Trebuie să te ții de treabă. Îmi place foarte mult ce fac acum, mi se pare cea mai bună combinație, televiziune și mâncare”, a mărturisit Sorin Bontea în interivu.

Sorin Bontea de la Chefi la cuțite, dezvăluiri despre soție, copii și mama lui

„La televizor eu mă uit altfel la emisiunea asta, mă uit să văd ce am spus greșit, unde m-am comportat greșit, ce ar fi trebuit să fac mai bine, ce-ar fi trebuit să gătesc acolo, dacă aveam o idee acolo. Nevastă-mea zice ce nu am făcut bine, ce am făcut acolo. Mi se pare că genul acesta de critică e constructivă. Nevastă-mea și fii-mea îmi spun cel mai mult. Și fii-miu, dar el mai mult decât Miruna. El vede altfel televiziune, a făcut și ceva facultate pe la UNATC, știe și vede altfel. A făcut regie, se uită și vede altfel. Există și avem genul ăsta de discuții. Mama mă vede mai mult în reluare la televizor, pentru că are aproape 90 de ani și adoarme până la 12 noaptea, deja la 10 merge la culcare, adoarme. Vede în reluare și îmi spune că m-a văzut. Eu când am chestiile astea de mâncare gătită o sun pe mama și o întreb. Uneori întreabă unde eram eu, că i-a văzut doar pe Scărlătescu și pe Dumitrescu, și asta mi se pare foarte tare.

Eu gătesc rar acasă, prefer mâncărurile gătite, ciorbă, tocănițe, din astea. Nu stau toată ziua cu mușchi de vită sau creveți. Mai fac la alții. În rest gătește soția. Nevastă-mea gătește foarte bine, oricând ar putea să vină la Chefi la cuțite.

Sezonul 10 este unul special pentru noi fiindcă este un deceniu de când ne cunoaștem, de când lucrăm împreună. Competiția dintre noi crește, nu a scăzut deloc. Aici se vede și se cunoaște că această competiție e mai acerbă, fiecare vrea să dovedească faptul că e mai bun decât celălalt. Se vede că ne certăm pe bune. Sezonul 10 e de referință, toți vrem să îl câștigăm. S-a schimbat decorul, s-a schimbat platoul. Nu mai zic de cuțite, care sunt și mai ascuțite!”, a conchis Sorin Bontea, care este mai pregătit ca oricând să înceapa confruntările cu Scărlătescu și Dumitrescu la Chefi la cuțite, sezonul 10.

Chefi la cuțite revine la Antena 1. Sezonul 10 va veni cu surprize

Poate și eu am profitat de anumite slăbiciuni ale lor. Pe lângă competiția foarte încinsă, sezonul 10 este unul special din toate punctele de vedere. În primul rând, avem un alt platou. Decorul este diferit, alte culori, alte bucătării, altă mobilă, alt spațiu de relaxare, mult mai mare. Cred că cine a pregătit acest spațiu de relaxare a știut că, la un moment dat, noi nu ne vom mai vorbi și vom sta în colțuri separate”, a dezvăluit Chef Florin Dumitrescu.

Sorin Bontea, Irina Fodor, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu la Chefi la cuțite sezonul 10

Cei trei Chefi au descoperit decorul nou al emisiunii ca pe un cadou aniversar, pentru a marca deceniul de prietenie și rivalitatate care îi leagă. Rememorând acești ani, Florin Dumitrescu a vorbit despre episoadele care l-au emoționat cel mai mult: ”Pentru mine, cele mai impresionante momente la Chefi la cuțite au fost atunci când au venit soția și fiicele mele de ziua mea. Au fost de două ori cu această ocazie la filmări.

A doua oară, când fetele mai crescuseră, au venit și cu un tort și mi-au cântat <La mulți ani!>. Deci cele mai emoționante momente tot cu familia le-am avut. Fiicele mele au crescut în același timp cu Chefi la cuțite. Am învățat în paralel să fiu tătic și Chef la Chefi la cuțite. Iar acum, ele au învățat deja că, dacă stăm să ne uităm până la finalul emisiunii, am câștigat un battle, iar dacă le trimit la culcare mai devreme, înseamnă că am pierdut acel battle.” Cu toată susținerea de care se bucură acasă, Chef Dumitrescu este pregătit pentru cea mai aprigă confruntare: ”Țin scorul cu mare atenție: până acum, Sorin are supremația la sezoane, Cătălin e pe-aproape, însă la battle-uri și la farfurii, conduc detașat. Și îmi doresc foarte tare să câștig sezonul 10, pentru că e și o chestie de numerologie la mijloc: am câștigat sezoanele 2 și 5. Multiplicarea lui 5 cu 2 este 10, deci cumva este sezonul meu. Câștig sezonul ăsta. N-am cum să nu câștig sezonul ăsta!”.

Chefi la cuțite revine cu un sezon unic! Gina Pistol și Irina Fodor prezintă sezonul 10 al show-ului culinar