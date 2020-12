Finala Chefi la cuțite 2020. Sorin Bontea a recunoscut totul despre Maria Șandru! Ce a dezvăluit despre ea

„Eu i-am luat pe ai mei dimineață, în culise, și le-am spus înainte că în oricare echipă se vor duce trebuie să presteze frumos, să facă ce trebuie să facă, fiindcă e în joc onoarea lor. Scurt dar relevant”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu despre concurenții din echipa sa, care au ajuns ajutoare în echipele conduse de Maria Șandru, Roxana Blenche și Ionuț Belei, în marea finală „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8.

Totodată, acesta a fost momentul în care Sorin Bontea a făcut o dezvăluire complet neașteptată despre Maria Șandru, din echipa sa.

Sorin Bontea a explicat de ce se comportă așa Maria Șandru de la „Chefi la cuțite”

„Maria vrea să demonstreze că este un bucătar foarte bun, cee ace eu apreciez. Vine din Italia, unde este o bucătărie gustoasă, are gust extraordinar, ceea ce e foarte important la un bucătar”, a mărturisit Sorin Bontea.

Maria Șandru în finala „Chefi la cuțite”, sezonul 8

„Când am venit prima dată la Chefi la cuțite am fost emoționată. Nu am știut unde intru, în ce lume intru, cum o să fie lumea în care intru. În momentul în care am luat cuțitul eram fericită, dar nu chiar, pentru că nu am reușit să iau cuțitul de la Cătălin Scărlătescu. M-a motivate un pic mai tare. Am vrut să îi demonstrez că mă va iubi până la urmă. Când am luat tunica nici nu am realizat, eram așa de fericită. În momentul în care mi-a dat-o m-a strâns în brațe, cred că nu o să uit niciodată îmbrățișarea aia atât de tare, fiindcă el, Bontea, a văzut în mine lumina. Foarte mult am visat, nu m-am gândit niciodată că să ajung aici, e foarte greu. E foarte puternică Maria și nu se lasă. Mie-mi place. Forță!”, a mărturisit Maria Șandru despre experiența sa la „Chefi la cuțite” sezonul 8.

„Maria e senzațională. Foarte vulcanică și ea în bucătărie. De multe ori spui că nu e femeie, zici că e bărbat. Dar nu este rău deloc. Îți dai seama, majoritatea bucătarilor sunt bărbați. Dacă nu ești de tipul ăsta și de genul ăsta va fi greu să răzbați în bucătărie. E de înțeles să fii cumva un pic bărbată ca să poți să-i conduci, să asculte. Și ea face ce trebuie să facă într-o bucătărie. Sunt convins că nu i-a fost ușor, absolut deloc. A devenit așa și din cauză că a lucrat doar cu bărbați sau datorită acestei conjuncturi, că a vrut să răzbească”, a descris-o Sorin Bontea pe concurenta din echipa sa, acum ajunsă finalistă în sezonul 8 „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

„Maria are suflet în farfurie, Maria gătește cu gust”, a mai dezvăluit Florin Dumitrescu.

Ce alte detalii emoționante au mai ieșit la iveală despre Maria Șandru, finalistă „Chefi la cuțite”, sezonul 8? Află totul urmărind clipul video de mai sus.