Finala Chefi la cuțite 2020. Detalii uimitoare despre Roxana Blenche! Ce sacrificiu suprem a făcut concurenta

„N-am mai câștigat din sezonul 5 și suntem în sezonul 8 și mi-aș dori foarte tare să am prima femeie care câștigă Chefi la cuțite. Aș vrea să fie din partea echipei mele.”, a mărturisit Florin Dumitrescu, extrem de mândru de tânăra ambițioasă care a făcut parte din echipa sa de bucătari cu tunici în buline.

Roxana Blenche, în finala „Chefi la cuțite 2020, sezonul 8

„Meseria de bucătar este una foarte grea. Și pentru femei este mai grea decât pentru bărbați. Toate sacrificiile pe care le-am făcut de-a lungul anilor m-au adus aici, multe ore muncite, am renunțaat la prieteni, am renunțat la familie, am renunțat la tot”, a recunoscut Roxana Blenche, mândră de performanțele sale pe care le-a dobândit cu numeroase sacrificii.

„Bucătăria este un mediu foarte dur și foarte agresiv și sunt foarte puține femei care reușesc să facă față în meseria asta. Sunt foarte puține femei care reușesc să se impună. O femeie care reușește să trăiască în lumea asta a bucătăriei trebuie să fie o idee mai puternică. În momentul în care renunți la feminitate pentru a fi bucătăreasă. E un sacrificiu suprem pe care îl faci”, a mai explicat Florin Dumitrescu.

