Finala Chefi la cuțite 2020. Cum a reacționat Roxana Blenche, când a aflat că Ionuț Belei e câștigătorul „Chefi la cuțite”

Ionuț Belei, Maria Șandru și Roxana Blenche au pregătit un starter, un fel principal și un desert, iar degustarea a fost făcută de chefi celebri din România. La final, cel care a obținut cele mai multe puncte și a fost ales câștigător „Chefi la cuțite” 2020, sezonul, a fost Ionuț Belei.

Roxana Blenche, în finala „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8

Acesta a fost momentul în care Roxana Blenche a avut o reacție complet neașteptată.

„Îl felicit pe Ionuț. A fost și este un bucătar extraordinar. A fost un adversar de temut. Asta este o competiție, nu trebuie să fim triști. Nu trebuie să fim triste nici eu, nici Maria. Trebuie să fim la fel de pozitive fiindcă am ajuns până în finală, am fost toți trei în finală. Da, a câștigat Ionuț, dar și eu mă simt o câștigătoare din simplul fapt că am ajuns până aici”, a dezvăluit Roxana Blenche, la scurt timp după ce a aflat că Ionuț Belei e câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8.