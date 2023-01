Florica Boboi, mesaj neașteptat la mai bine de 2 luni de la Finala sezonului 10 Chefi la cuțite. Ce a transmis câștigătoarea

Florica Boboi, câștigătoarea sezonului 10 Chefi la cuțite, este foarte activă pe rețelele sociale. Așadar, aceasta preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei.

De curând, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare neașteptată, la mai bine de 2 luni de la Marea Finală a show-ului culinar. Câștigătoarea sezonului 10 Chefi la cuțite a transmis un mesaj despre experiența pe care a trăit-o în competiție.

Ce a publicat Florica Boboi pe rețelele sociale, la scurt timp de la Finala Chefi la cuțite

În urmă cu puțin timp, Florica Boboi și-a încântat urmăritorii de pe Instagram cu un videoclip în care era desemnată câștigătoarea sezonului 10 Chefi la cuțite. Aceasta și-a amintit de momentul emoționant pe care l-a trăit în cadrul competiție.

Mai mult decât atât, concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea a transmis și un mesaj neașteptat prin intermediul postării. Florica Boboi a ținut să evidențieze că tot ce s-a întâmplat în show-ul culinar a fost un vis pentru ea.

„Eu încă mă bucur de visul meu ❤️”, a scris ea la descrierea filmulețului, vizibil emoționată și entuziasmată.

Postarea Floricăi Boboi a atras atenția urmăritorilor de pe Instagram.

„Felicitari, a fost un examen foarte greu. 👏”, i-a comentat un internaut.

Cine e Florica Boboi, câștigătoarea sezonului 10 Chefi la cuțite

Florica Boboi i-a cucerit pe cei trei chefi cu preparatele sale încă din etapa preselecțiilor, însă nu a reușit să treacă de bootcamp. În urma unei amulete folosite de chef Cătălin Scărlătescu, concurenta a fost adusă în echipa lui chef Sorin Bontea alături de alți participanți ai sezonului 10 Chefi la cuțite.

Aceasta are 37 de ani, însă toți o cunosc drept Floricuța. S-a născut în Țara Oașului, este bucătar și totodată organizator de evenimente la Paris, acolo unde locuiește de aproximativ opt ani.

Concurenta a venit la preselecții împreună cu soțul ei și cei doi au surprins-o din plin pe Irina Fodor atunci când au mărturisit că sunt împreună de 21 de ani!

„Este o adevărată realizare în viață anii de căsnicie, pentru că mașinile și casele trec și vin, dar anii de căsnicie cred că rămân cei mai importanți. Eu aveam 15 ani și soțul 18, părinții nu au fost deloc de acord ca noi s ne luăm. Dar eu, fiind încăpățânată, eu tot m-am măritat. Sunt o femeie hotărâtă și ambițioasă, dacă vreau ceva îmi iese! Îi trebuie monument soțului meu, săracul de el, că mă suportă în fiecare zi, fiindcă nu e ușor cu o femeie ca mine. Când mă apucă dracii aceia de la Oaș nu mai există nimic. El e mai calm, mă înțelege, mă susține”, a povestit ea.

„Prima dată am fost la Viena, din Viena am ajuns în Italia și de acolo la Paris. Din lipsa de bani, în 2002 am plecat și am lucrat la seră, la agricultură. Lucram din greu, de la 3 dimineața până la 10-11 seara, cam 20 de ore pe zi ca să se facă banii de chirie și de mâncare și de tot. Soțul nu s-a regăsit acolo nici cu limba, nici cu lucrul, așa că am plecat în Italia. Acolo am lucrat la curățenie, după care patronii unde lucram la curățenie și-au deschis un restaurant de pește și fructe de mare. Și făcând curățenie pe acolo, bucătarii m-au mai pus una alta să fac și eu mai furam meserie. Și am zis să încerc. Am descoperit pasiunea asta pentru bucătărit și am decis să încerc. Am făcut o școală în Torino, o școală de bucătărie, am și diplomă și am reușit într-un final să încep să lucrez, am luat locul unui bucătar în concediu.

Am cerut să-mi mărească salariul și nu au vrut, așa că le-am zis că nu mai lucrez și mă duc în Franța. Soțul n-o vrut să audă, în Italia era limba mai ușoară. Și m-am încăpățânat și l-am convins până la urmă să vină după mine. Am început de la curățenie, dar apoi m-am ambiționat și am mers să lucrez la restaurant. Prima dată eram pierdută, dar apoi am rămas. N-a fost deloc ușor, mai ales că au fost sacrificii, se lucra și sâmbăta și duminica. Mai ales că e greu pentru femei în bucătărie, acolo unde în general sunt mai mulți bărbați. Dar am ajuns mai puternică mai puternică. Am ajuns șefa lor, patronilor le-a plăcut mult de mine, am lucrat cinci ani acolo. Acum sunt organizator de evenimente și gătesc. Am propria firmă acum și fac evenimente pentru români”, a mai adăugat ea.