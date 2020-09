Florin Bișoc s-a enervat și a aruncat cu cuțitul, la „Chefi la cuțite”! Ce l-a enervat pe concurent

Emisiunea „Chefi la cuțite” poate fi urmărită luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la ora 20:30!​

Florin Bișoc a decis să pregătească celor trei chefi, în ediția 8 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, o super rețetă de mușchiuleț de porc cu o cremă de păstârnac și un jeleu de merișoare, un preparat cu care e sigur că va da lovitura.

„ Inițial nu am vrut să mă fac bucătar, inițial am vrut să mă fac preot, că acolo erau prietenii mei. Dar nu eram cuminte și atunci m-a chemat preotul de acolo și mi-a zis că ori plec eu ori mă dau afară. Pasiunea pentru bucătărie a început treptat, la început mi-a fost foarte greu. Am ajuns în bucătărie și prima dată a fost un eveniment de trei sute de persoane.

Nu a fost nimic bun, totul a ajuns la gunoi. Dimineața când s-a achitat personalul am primit banii pe măsură: 25 de lei. Am fost dezamăgit, dar m-am ambiționat. Am stat patru ani, apoi am primit o ofertă să plec în Portugalia.