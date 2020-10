Chef Florin Dumitrescu de la „Chefi la cuțite” s-a lăsat de polo și s-a angajat în bucătărie la 14 ani! Ce salariu neașteptat avea

„10 ani de când suntem împreună oficial. Bine, au trecut câteva zile bune, dar cam în perioada asta acum 10 ani, ne afişam împreună. Eu bucătar, ea beautywriter. Azi combinația asta e ok, e hip, e cool. Atunci, in 2010, nu era cine stie ce sa fii bucatar. Dar, azi e misto sa ai acasa un chef, mai ales in conditiile in care traim noi azi.

Tin minte si acum, poza asta ii era profil pe facebook, iar din salariul meu i-am cumparat un ceas de ziua ei. Am dus-o la shopping la vitrina (adica, doar privim, nu luam nimic ca vine chiria si avem alte prioritati), dar am intrebat-o subtil ce ii place, am bagat la cap, am luat salariu si i-am luat cadoul. Nimeni nu ne dadea mai mult de o luna impreuna. Mai toti dintre ei s-au despartit de ceva timp si noi tot impreuna si dupa 10 ani parca si mai fericiti!

