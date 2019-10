Florin Dumitrescu, mărturisiri neașteptate: ”La 17 ani, ca bucătar, câştigam de trei ori mai mult decât mama”

Astfel, în cadrul unui interviu pentru Adevărul, chef Florin Dumitrescu a vorbit despre începuturile lui în bucătărie, cum a gătit prima oară, dar și când a știut că e bun.

”Prima oară când am pus eu mâna să fac ceva a fost pe la șase ani. Eram la bunica, mama făcuse piure, eu eram la masă cu alţi copii şi, din greşeală, am pus zahăr în piure. Şi am zis că-l repar şi am pus sare. A fost atât de rău, dar am mâncat tot de ruşine (râde). Dar primele mele încercări de a găti mai serios au fost când am început să merg la şcoală. Ai mei erau la muncă şi uneori nu aveam chef să mănânc ce-mi lăsa mama şi atunci îmi făceam singur ce aveam poftă – cartofi prăjiţi, ouă ochiuri.”, a mărturisit chef Florin Dumitrescu.

A ales să se facă bucătar, însă, mai târziu, când avea 14 ani și voia să plece la mare, însă îi era rușine să-i ceară bani tatălui lui: ”Ca meserie a fost simplu de ales, dar de plăcut a început să-mi placă la doi ani după ce m-am apucat. Nu mi-a plăcut de la început. A fost un moment, aveam 14 ani şi eram într-o gaşcă de băieţi mai mari, de 18-19 ani, iar eu încercam să ţin pasul cu ei. Ei urmau să plece într-o vacanţă la mare câteva zile şi voiam şi eu să merg, dar mi-era ruşine să-i cer bani lui tata şi i-am zis că vreau să mă angajez, să-mi câştig singur banii de mare. Eu până în acel moment nu aveam foarte clar în minte ce voiam să mă fac când o să fiu mare. Nu-mi surâdea prea mult nici ideea de a fi poliţist, nici avocat, nici doctor, adică ce spuneau mai toţi copiii de vârsta mea. Când i-am zis lui tata că vreau să mă angajez, m-a întrebat ce aş vrea să fac. Habar n-aveam, voiam să găsesc ceva rapid, să împart flyere la Universitate sau să spăl maşini în cartier, ce făceau toţi copiii în vacanţa de vară.”, a mai mărturisit el.