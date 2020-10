George Soare, hairstylistul preferat al vedetelor, a făcut spectacol la „Chefi la cuțite”! „Trebuia să ne muncim masa”

Încrezător în rețeta sa, concurentul a dezvăluit cât de mare este pasiunea sa pentru gătit. Am descoperit astfel că nu este exclus ca pasiunea pentru gătit să devină o treabă serioasă!

„Cred că am mai multe condimente în bucătărie decât haine în dressing! Pasiunea pentru bucătărie o am drept moșternire de familie. Am luat asta de la mama mea, care gătea în fiecare zi pentru mine și cei patru frați ai mei. Am copilărit la o fermă și trebuia să ne muncim masa mereu.

În plus, gătitul este un domeniu creativ cu care eu sunt obișnuit. Îmi place să mă joc cu condimentele, așa că am decis să gătesc azi chicken tikka masala. Am călătorit în lume pentru mâncare, am străbătut toată lumea, din Los Angeles până în Mumbai, în mare parte pentru mâncare, mă întorc cu valizele pentru ingrediente”, a dezvăluit George Soare, totul în timp ce a pregătit cu multă atenție rețeta aleasă.

Plin de emoții, George Soare a urmărit cu mult interes degustarea făcută de Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, în sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”!