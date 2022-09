Gina Pistol revine alături de jurați, iar un concurent îi șochează pe Chefi cu alimentația sa neconvențională

Astfel, Gina își reia rolul de prezentatoare a show-ului Chefi la cuțite, pe care în edițiile precedente l-a deținut Irina Fodor.

Gina Pistol s-a întors la Chefi la cuțite, sezonul 10, de la Antena 1

”Chefi la cuțite înseamnă pentru mine o echipă minunată – și nu vorbim acum doar de cei trei Chefi, dar și de echipa care se află în spatele acestui proiect de suflet pentru mine”, a declarat Gina Pistol, nerăbdătoare să pășească în noul platou al emisiunii culinare. Momentul revederii Ginei cu cei trei Chefi telespectatorii îl vor putea urmări în ediția Chefi la cuțite din această seară.

Tot în această seară, un concurent îi uluiește pe jurați cu alimentația sa neconvențională. ”Consum produse expirate chiar și după un an! Eu, de obicei, fac mâncare din orice, dar în principal, ingredientele pe care le folosesc sunt ingrediente expirate”, a declarat Silviu Gheorghe Trufaș, spre șocul celor trei Chefi.

”Totul a început prin prisma faptului că, la sat, nu am avut frigider. Mama sau bunica nu se uitau la data expirării”, a explicat concurentul, adăugând că și-a dezvoltat acest stil de alimentație și ca un manifest al ideii de a face economie într-o societate a consumului exacerbat și a irosirii de resurse. ”Am acea mâncare în frigider, expiră mâine. O arunc? Nu, dă-mi-o mie! Cele mai vechi lucruri pe care le-am încercat au fost iaurturi de 8 sau 10 luni. Nu am iubită sau soție, dar când am avut, a vrut să încerce astfel de alimente și a fost uimită”, a mai povestit Silviu. ”Spun aceste lucruri și ca o satiră legată de faptul că se face risipă de mâncare”, a adăugat concurentul, care i-a intrigat pe cei trei Chefi cu declarațiile sale. Cu ce preparat a intrat acesta în competiție și cum îl vor juriza Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu telespectatorii vor descoperi în următoarea ediție Chefi la cuțite.

Printre concurenții acestei seri se numără și un cuplu de sportivi din lotul național de atletism categoria Masters – Ionuț și Mariana Pârju. Cei doi vin la Chefi la cuțite cu impresionanta lor colecție de cupe și trofee câștigate, ea fiind multiplă campioană națională, balcanică și europeană la probe de atletism. Nici lupta pentru amuletă nu este una ușoară, Florin Dumitrescu adoptând o strategie care nu este deloc pe placul lui Cătălin Scărlătescu. ”Eu nu vreau să mă bag, dar mi se pare că Florin forțează nota. Mi-e greu să spun că nu sunt de acord, că e colegul meu, dar de ce naibii forțezi lucrurile?!”, a reacționat Cătălin Scărlătescu.

Cum va decurge lupta pentru amuletă și ce surprize aduce prima ediție din sezonul 10 Chefi la cuțite prezentată de Gina Pistol telespectatorii vor afla în această seară, la Antena 1, de la 20:30.