Ilinca Păun i-a surprins pe jurații Chefi la cuțite cu experiența traumatizantă prin care a trecut. Ce desert sofisticat a gătit

Ilinca Păun locuiește în București și este antrenor de fitness, nutriționist și influencer. Concurenta are o pasiune pentru o viață sănătoasă, iar pentru jurații Chefi la cuțite a ales să gătească o rețetă inedită: cheesecake cu caramel din curmale.

În ediția cinci din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 18 martie 2025, Ilinca Păun a venit în fața juraților cu un desert inedit, dar și cu o poveste de viață la fel de impresionantă.

În culise, concurenta a dezvăluit că are o pasiune pentru stilul de viață sănătos și activ, datorită faptului că a făcut sport de mică, practicând baschet de performanță.

„Principalul motiv pentru care am venit aici, pe lângă provocarea de a-mi depăși limitele, este în foarte strânsă legătură și cu pasiunea mea pentru o viață sănătoasă și un stil de viață super activ”, a spus Ilinca Păun, în sezonul 15 Chefi la cuțite, ediția de pe 18 martie 2025.

Ilinca Păun a trăit un adevărat coșmar pe tărâm american! Ce desert le-a pregătit juraților Chefi la cuțite

Ilinca Păun a gătit cheesecake cu caramel din curmale, iar pe chef Richard Abou Zaki rețeta l-a cucerit.

„Nu sunt vegană, desertul nu e vegan, iar deasupra nu este piure de castane, ci este un caramel făcut din curmale”, a explicat ea.

În fața juraților Chefi la cuțite, concurenta a dezvăluit că este antrenor de fitness, se ocupă cu nutriția și este și creator de conținut. Totodată, Ilinca le-a povestit juraților cum visul american s-a transformat într-un coșmar pentru ea.

Ajunsă cu bursă în Statele Unite ale Americii, sportiva a trecut printr-o experiență care a marcat-o pentru tot restul vieții.

„(...) La liceu am avut șansa de a pleca în SUA cu o bursă de baschet, dar acolo lucrurile nu au stat chiar atât de bine. Eram distribuiți în camere și eu am nimerit cu o fată care nu era chiar atât de bine, din păcate. Era diagnosticată cu bipolaritate, cu depresie, cu manie foarte severă, se tăia sau se ardea, lucru la care eram martoră de cele mai multe ori, pentru că făcea asta în cameră cu mine, aproape în fiecare noapte. Îmi lăsa scrisori pe pat, îmi spunea că dacă ea nu mai are de ce să trăiască, de ce să trăiesc eu... că am venit acolo să-i fur viața, că ea și-ar dori să trăiască viața mea, de fapt. Cei de la conducere au încercat să mascheze toată situația, ca să nu pice rău și pentru că tatăl acestei fete era și sponsor principal al școlii și fost elev”, a dezvăluit Ilinca Păun la Chefi la cuțite.

„Am stat un an acolo. La finalul anului am fost retrasă cu forța, pentru că fata cu care stăteam în cameră, în momentul în care a auzit că eu o să plec de la școală și că nu o să mă mai vadă niciodată a luat decizia să își pună capăt zilelor. Ea era undeva pe marginea drumului, într-o baltă de sânge. Am fost chemată ulterior la poliție să dăm declarații, mi se puneau tot felul de întrebări, dacă am vreo legătură cu ce s-a întâmplat (...) Am avut marele noroc că a fost salvată într-un final, nu a decedat, dar a fost instituționalizată la un spital cu specific, unde părinții ei nici măcar nu au vrut să o viziteze și au și dezmoștenit-o, pentru că păta numele familiei”, a povestit ea, adăugând că această experiență a făcut-o să fie mult mai recunoscătoare pentru ce are.

„(...) Eu îmi tratez fiecare client cu foarte multă răbdare și atenție, sunt și nutriționist și sunt și pasionată de gătit. Gătesc pentru familia mea, dar împărtășesc și cu o comunitate pe care mi-am crescut-o în mediul online (...) Am făcut un cheesecake care are o bază de biscuiți și unt. Am încercat să-l fac să fie și dietetic și gustos, nu m-am zgârcit la cremă”, a mai spus Ilinca Păun.

Cu toate că nu a adăugat atât de mult zahăr, chef Orlando Zaharia a precizat că desertul este mult prea dulce pentru gustul lui. Nici chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner nu i-au dat un cuțit. În schimb, pentru Richard, preparatul a fost perfect.

