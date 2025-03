Jurații au trecut prin emoții mari atunci când Ian Freaks și-a făcut apariția în platoul Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat

Ian Freaks se numără printre concurenții care au uluit jurații Chefi la cuțite în ediția 4 din sezonul 15 al show-ului culinar, de pe 17 martie 2025. La vârsta de 50 de ani, acesta a dezvăluit despre că este „un artist al bucătăriei”. Iată ce s-a întâmplat în platou.

Ian Freaks a pășit în bucătăria Chefi la cuțite pentru a realiza o rețetă de Ratatouille sub formă de Pomme d`amour. Concurentul venit tocmai din Paris pentru a-i impresiona pe chefi cu momentul său a mărturisit că lucrează la un mic restaurant din apropierea Turnul Eiffel.

„Avem o mulțime de vizitatori. Noi îi facem să descopere specialitățile franceze.”, a scos la iveală bărbatul în vârstă de 50 de ani.

Mai mult, Ian Freaks a dezvăluit că vine dintr-o familie de circari. Așadar, în ediția 4 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 17 martie 2025, concurentul nu a ezitat să le arate chefilor că provine din lumea circului.

„Când eram copil, am lucrat cu acrobații, cu magicienii și, la circ, aveam un unchi care era bucătar. Am stat cu oamenii de acolo și asta a devenit o pasiune pentru mine. Am inclus toate aceste arte periculoase în bucătărie. (...) O ajutam pe mama să facă numere de trapez, dar nu mă pricepeam. Și atunci m-am uitat la unchiul meu, care gătea și mi-am spus că mai am o șansă să fac ceea ce făcea unchiul meu. Arta spectacolului este precum arta culinară. Trebuie să-i faci pe oameni să viseze!”, a dezvăluit Ian Freaks.

Chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu, chef Orlando Zaharia și chef Richard Abou Zaki au fost luați prin surprindere de apariția senzațională a bărbatului, dar și de confesiunile uluitoare ale acestuia.

Ce a putut să facă Ian Freaks în platoul sezonului 15 Chefi la cuțite. Jurații au rămas mască

Ian Freaks a venit în platoul Chefi la cuțite sezonul 15 și cu un număr de magie neașteptat, nu doar cu un preparat delicios. Jurații show-ului culinar au rămas fără cuvinte când au văzut că bărbatul mănâncă cioburi de sticlă și stinge în gât țepușele în flăcări.

„Sunteți incredibil!”, i-a spus chef Alexandru Sautner.

Chef Richard Abou Zaki nu s-a putut abține și a scos telefonul din buzunar pentru a-l filma pe spectaculosul concurent.

„Vai de mine!”, a punctat chef Orlando Zaharia.

Jurații Chefi la cuțite au trecut prin emoții uriașe atunci când Ian Freaks și-a ars o mică parte din barbă încercând să bage în gură obiecte în flăcări sau să mănânce cioburi.

„Să nu-mi spui că mănâncă cioburile alea! Sigur nu-i din zahăr? De ce faci chestia asta? E adevărat!”, au spus chefii.

La final, jurații Chefi la cuțite i-au oferit lui Ian Freaks cuțitul prieteniei și o mulțime de laude despre curajul său.

