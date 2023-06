În ce relații au rămas Nina Hariton și Pablo de la Chefi la cuțite, după ce concurentul echipei negre a luat-o pe Monica în Finală

Nina Hariton a povestit la rece ce s-a întâmplat în Finala de la Chefi a cuțite 2023. Câștigătoarea sezonului 11 a mărturisit că deși auzise planul lui Pablo de a o lua pe Monica în echipa lui, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea nu a crezut până nu a văzut. Totuși, câștigătoarea nu a ținut supărarea pe cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu.

În timp ce se afla la Paris la pentru un cooking show, însoțită de Daniel Dragomir, Mariana Ziner și Adriana Stănescu, Nina Hariton a intrat în direct la XNS pentru a povesti la rece câteva impresii despre Chefi la cuțite. Câștigătoarea sezonului 11 de Chefi la cuțite a mărturisit că show-ul a ambiționat-o să încerce să fie în fiecare zi cea mai bună versiune a ei:

„Chefi la cuțite a fost pentru mine a fost o realizare foarte mare. La fiecare etapă eu mă descopeream și îmi dădeam seama că trebuie să fii din ce în ce mai bun în fiecare zi. Am avut concurenți foarte puternici”, a povestit Nina la emisiunea de la Antena Stars.

Întrebată dacă nu i-a fost teamă în momentul în care a refuzat 2 dintre cuțitele de aur și l-a cerut pe al treilea, Nina Hariton a răspuns:

„Eu am zis că dacă nu risc nu pot să știu dacă voi avea succes sau nu. Eu îmi doream foarte mult să fiu în echipa chef-ului Bontea”.

Câștigătoarea sezonului 11 a povestit despre sentimentele pe care le-a avut în finala jucată împtriva a doi adversari de temut:

„În finală a fost o presiune foarte mare, dar nu am încetat să cred în potențialul meu, alături de echipă”

„Mi-a fost foarte teamă pentru că Monica trebuia să-mi realizeze desertul meu de finală. În planul meu Monica era patiserul meu din echipă. A fost un șoc mare și cred că asta m-a ambiționat foarte mult să reușesc și să fac ceva pe măsură și să câștig împreună cu echipa”

Eu cred că toți am avut o anumită presiune. Dintr-un moment de panică putem să ratăm. Mi-a fost teamă în orice moment și de Pablo și de Laurențiu. De ambii în aceeași măsură.”, a povestit Nina.

Ce spune acum Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la cuțite, despre Pablo

Nina Hariton a povestit că deși a fost un șoc pentru ea momentul în care a auzit că Pablo o ia în echipa lui pe Monica, cei doi au rămas în relații bune și chiar cor mai lucra împreună.

Eu am auzit din platou că Pablo vrea să o ia pe monica, dar mie nu-mi venea să cred că Pablo o să o ia, într-adevăr, pe Monica. Pentru mine era imposibil așa ceva. Cu Pablo m-am înțeles foarte bine pe parcursul emisiunii, am zis că nu poate să-mi facă una ca asta. Uite că s-a întâmplat. Am avut foarte mare încredere, dar oricum suntem foarte buni prieteni, concursul e concurs. Ce s-a întâmplat acolo a fost doar cu scopul de a câștiga concursul. Noi în continuare rămânem oamnei, ne înțelegem foarte bine, avem și un eveniment cu Pablo vara aceata. În august o să fim prezenți cu toții acolo. Proiecte mici vin în calea noastră și noi continuăm să fim prietnei și parteneri de muncă.

