Înțepături între jurații Chefi la cuțite, la prima amuletă a sezonului 18. Ce schimbări neașteptate au observat în farfurii

Prima amuletă a sezonului 18 Chefi la cuțite a venit cu reguli noi, dar și cu înțepături mai noi sau mai vechi. Iată ce schimbrări s-au produs în farfuriile juraților.

Jurații Chefi la cuțite au început sezonul 18 în forță. Irina Fodor le-a dat o probă deosebită pentru prima amuletă a sezonului. Farfuriile sunt pregătite de degustare, iar Chef Alexandru Sautner nu poate să nu observe că jurații și-au schimbat stilul de plating.

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Înțepături între jurații Chefi la cuțite, la prima amuletă a sezonului 18

„E prima amuletă, dragilor, și observ schimbări de stiluri aici!”, spune Chef Alexandru Sautner. „Îl avem pe Orlando aici, care a devenit minimalist. La tine e normalitate. (...) Și tu ești pe calea cea bună.”

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„Richard avea una, două, trei elemente, în triunghi așa pe farfurie. Orlando: unu, două, trei elemente!” spune Chef Sautner.

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„Important este un lucru: să poți să faci asta”, e de părere Chef Orlando.

„Tu ai fost la pește?” îl întreabă Chef Orlando despre farfuria sa.

„Eu am luat stilul lui Orlando aici!” râde Chef Sautner.

„Eu am început să fiu imun la răutăți”, răspunde Chef Orlando.

„Vreau să luați din ea și să-mi spuneți ce gust are”, îi invită Chef Sautner.

Chef Richard are câteva obiecții legate de faptul că Chef Sautner a păstrat pielea găinii în preparatul său.

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„Pielea aia dă un gust deosebit”, spune Chef Sautner.

„Găina tare”, e de părere Chef Popescu.

„Sosul e bun, dar puteai să-i dai un pic mai mult gust”, îi spune Chef Richard. „Vrei să-ți dau și rețeta? (...) Cum ai albit găina?”

„Am spălat-o în lapte de cocos”, răspunde Chef Sautner.

„Una peste alta, e gustoasă”, spune Chef Orlando.

„N-ai tu aproap 60 de an degeaba”, spune Chef Richard. „Dacă nu dădeai gust la mâncare, te scoteam la piață!”

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„Hai să mergem la Orlando. Orlando, ce-i alb-negru și zboară?” întreabă Chef Richard. „Porumbelul păcii în chiloți de sport.”

„Am avut patruzeci și patru de mii de ingrediente pe care a trebuit să le pun în această farfurie”, spune Chef Orlando.

„Am crezut că găina mea e cea mai tare, dar ăsta e tare”, e de părere Chef Sautner. „Nu o farfurie fantastică, mișto din punct de vedere vizual, dar la gust așa și așa.”

„Nu are echilibrul palatal”, spune Chef Richard.

„Farfuria mea este o farfurie care arată foarte bine, este o farfurie, din punctul meu de vedere, gustoasă, este o farfurie care are o greșeală destul de mare: pieptul de porumbel este gătit mai mult decât ar fi trebuit să fie gătit și este tăricel”, explică Chef Orlando Zaharia.

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Chef Richard Abou Zaki le-a spus întreaga poveste a preparatului său: „O juma de oră a vorbit pentru asta.”

„Pe românește: o ceapă...” începe să spună Chef Sautner.

„Ce ceapă?” intervine Chef Richard. „Atunci la tine e pilaf.”

„Eram fericit de ce fețe vedeam la ei”, spune Chef Richard.

„E bun”, conchide Chef Sautner. „Seamănă cu o tocăniță românască. (...) E bun, dar îi mai lipsea ceva.”

„Mâncați tot împreună. Nu-mi dezehulibrați...” le recomandă Chef Richard.

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„Îmi place partea crocantă”, spune Chef Alexandru Sautner.

„Câștig, nu câștig, Chefii măcar erau fericiți”, spune Chef Richard.

„E bun sosul ăsta, dar are multă aciditate”, îi spune Chef Sautner lui Chef Popescu.

„Opriți tot!” țipă Chef Richard, care a găsit un os în lingura sa. „În piept era un os. (...) Îl mănânci cu plăcere, dar, din punctul meu de vedere dezechilibrul are e pus între cartof și prepeliță (...) nu am reușit să regăsesc un echilibru palatal.”

„Nu știu ce se întâmplă astăzi”, spune Chef Ștefan Popescu. „Șanse avem toți!”