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Reuniune de senzație la Chefi la cuțite! Richard Abou Zaki, alături de ceilalți trei chefi la un eveniment special

Seri memorabile la pop-up-ul Retroscena: Chef Richard și echipa sa au încântat oaspeții cu un recital gastronomic de excepție. Colegii jurați i-au fost alături ieri seară.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 14:22 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 14:23
Reuniune de senzație la Chefi la cuțite! Richard Abou Zaki, alături de ceilalți trei chefi la un eveniment special | Antena 1
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Primele seri ale pop-ul-ului Retroscena au cucerit oaspeții cu atmosfera plină de rafinament și meniul pregătit de Chef Richard și echipa sa, printre preparatele savurate numărându-se și creații culinare prezentate în premieră la Domeniul Știrbey.

Reuniune de senzație la Chefi la cuțite

Colegii jurați de la Chefi la cuțite, Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu au fost alături de Chef Richard în seara de duminică, participând și la un moment special al evenimentului.

Printre cei care s-au bucurat de impresionantul spectacol gastronomic s-au numărat prezentatorii Observator 12, Valentin Butnaru, Mihaela Călin și Olivia Păunescu.

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Din meniul pregătit de Chef Richard nu au lipsit farfurii consacrate, precum amberjack în sos mediteranean și celebrul desert Coccobello al Mare. P

rintre noutăți s-au numărat creveții cu unt cu portocală și alge marine, cremă de morcov și mandarină, rucola și pudră de portocală arsă, dar și fondantul de vită în stil Rossini contemporan, inspirat de ”acel Rossini pe care l-am gătit pentru Regina Elisabeta a Marii Britanii”, după cum a povestit Chef Richard.

La final, oaspeții au primit deserturi mărturie create de Andreea Ignat, câștigătoarea sezonului 14 Chefi la cuțite. Este pentru a doua oară când Andreea creează desertul mărturie pentru acest eveniment, de data aceasta pregătind macarons cu gust de Coccobello al Mare.

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Cea de-a treia seară a pop-up-ului i-a adus la Domeniul Știrbey pe Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, dar și pe Mona Segall, producătorul general al show-ului Chefi la cuțite.

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Colegii jurați ai lui Chef Richard i s-au alăturat pentru un moment special, făcând echipă la platingul deliciosului risotto cu reducție de șampanie, bergamotă, usturoi negru și caviar. Pop-up-ul continuă la Domeniul Știrbey până pe 15 noiembrie, ziua în care cei patru jurați se aliniază la startul sezonului 18 Chefi la cuțite, la Antena 1 și AntenaPLAY.

Surprize de proporții la Chefi la cuțite 2026! Un chef de renume mondial, invitat să jurizeze o probă în noul sezon...

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