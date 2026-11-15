Irina Fodor a schimbat regulile jocului la Chefi la cuțite! Ce nu mai au voie să facă jurații în lupta pentru prima amuletă

Irina Fodor a anunțat regulile noului sezon Chefi la cuțite. Iată ce nu mai au voie să facă jurații în sezonul 18.

Sezonul 18 Chefi la cuțite începe cu primul joc de amuletă. Miza este uriașă, amuletele fiind esențiale în bătălia pentru titlul Chefi la cuțite.

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Ce nu mai au voie să facă jurații în lupta pentru prima amuletă

Irina Fodor a avut câteva anunțuri de făcut. Încă de la testul pentru avantaj i-a pus în dificultate pe jurații Chefi la cuțite:

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„Sunt curios cu ce noutăți vine. Irina, de fiecare dată, ne surprinde cu tot felul de chestii noi”, mărturisește Chef Alexandru Sautner.

„Am să vă spun tema. Tema generală, după care intrăm în detalii”, îi anunță Irina Fodor.

„N-o înțeleg bine pe Irina. Ce s-a mai schimbat?” întreabă și Chef Richard Abou Zaki.

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„Astăzi avem o probă delicată, unde pasărea nu iartă greșelile. Astăzi trebuie să demonstrați că știți să o faceți să zboare direct în farfurie!” le spune Irina.

„Pasărea zboară după ce-a murit?” întreabă Chef Richard.

„Nu, e vie”, răspunde Chef Ștefan Popescu.

„E o metaforă, Chefi, că suntem artiști totuși”, îi trage Irina de urechi.

„Sigur gătim cine știe ce fazani, ulii”, spune Chef Orlando Zaharia.

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„În urma unui mini-test, unul dintre voi va acumula cele mai multe puncte. Cheful care va câștiga în urma mini-testului cele mai multe puncte va putea intra mai puternic în profunditatea temei de astăzi și să dea direcția fiecărui Chef pentru această probă”, continuă Irina.

„Mi-e rău deja”, anunță Chef Sautner.

„Vreau să văd și eu cât de atenți ați fost voi în aceste sezoane. Cât de atenți ați fost la tot ce vi s-a întâmplat, cât de atenți ați fost unul la celălalt, cât de atenți ați fost la căsuța noastră, la tot ce vă înconjoară”, le mai spune ea.

„Eu sunt în general atent la ce se întâmplă în jurul meu”, spune Chef Popescu.

„Eu sunt mort. Nu vreau să par ignorant, dar sunt anumite lucruri cu care nu vreau să-mi încarc memoria”, recunoaște Chef Zaharia.

„Prima întrebare: Ce culori are globul pământesc de pe măsuța voastră din culise?” îi întreabă Irina.

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Întrebările le-au pus mai multe probleme Chefilor decât se așteptau. Cel care a câștigat mini-testul este Chef Richard Abou Zaki.

Irina Fodor a anunțat cutiile fantastice ale acestei probe. Rikito le-a adus în platou.

„Tema generală este, cum am spus, păsările și ce trebuie să știți voi, băieți, foarte-foarte important, nu aveți voie să gătiți cu altceva în afară de ce se află în aceste cutii!” îi anunță Irina Fodor.

Chef Richard Abou Zaki a împărțit cutiile celorlalți jurați.

„N-am văzut în viața mea găină neagră”, spune Chef Richard Abou Zaki.

„Nu toate cutiile au cele mai ofertante legume”, mai adaugă Irina.

„Cu sistemul ăsta pe care l-ai creat în seara asta deja creezi niște dezechilibre de caracter din prima zi”, spune juratul. „Cineva o să se supere, cineva o să se enerveze și încă nici n-am început! (...) Eu nu vreau să fac asta, sunt în poziție... am fost pus și trebuie!”

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El a oferit cutia cu găina neagră Chefului Alexandru Sautner: „Cum să nu asociezi tu negreala lui Vecchio la găina asta neagră?!”

„Ești boring, de fiecare dată îmi dai cel mai greu mie”, răspunde Chef Sautner.

„Cine e juratul zilei?” întreabă Chef Richard.

„În acest sezon, începem cu vedete!” anunță Irina Fodor. „Vorbim astăzi de doi vloggeri: Otravă și Fabuloasa.”

„Nu mă sperie, nu mă îngrijoarează, pentru că eu am o misiune: să gătesc așa cum știu eu pentru oricine”, e de părere Chef Orlando Zaharia.

Cutia cu numărul 3 merge la Chef Ștefan Popescu: „Prepelița!”

„Sigur e găină, nu e cioară?” întreabă Chef Alexandru Sautner când primește cutia sa.

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Cutia cu numărul 1 ajunge la Chef Orlando Zaharia: „Ce-am greșit pe lumea asta?!”, care se minunează de câte ingrediente trebuie să folosească. „Mare încurcătură. (...) Că mi-a dat porumbelul, nu este încurcătură.”

„Ai puterea să-ți alegi singur o amuletă din toate cele cunoscute. Aceasta trebuie anunțată imediat după ce afli că ai câștigat proba”, le spune Irina Fodor miza acestei lupte ”între cocoși”.

„Mama amuletelor”, spune Chef Orlando.

„Asta este a mea. O doresc”, declară Chef Richard.