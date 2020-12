Îți mai amintești de Irina Onescu, primărița din Petriș de la „Chefi la cuțite”? Cum arată și cu ce se ocupă azi

Sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost unul de-a dreptul spectaculos și ne-a ținut cu sufletul la gură, cu un show culinar din care n-au lipsit sarea și piperul! Am putut cunoaște zeci de concurenți talentați, am descoperit rețete delicioase și am urmărit cu mult interes degustările, reacțiile și jurizările făcute de Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

Zeci de concurenți au trecut mai departe în etapa de bootcamp și toți au sperat că vor reuși să demonstreze că merită un loc într-un dintre cele trei echipe conduse de jurații îndrăgitului show culinar de la Antena 1.

Au urmat trei probe care au testat din plin nu doar priceperea, ci și imaginația concurenților. La finalul bootcampului, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au ales concurenții din echipele lor.