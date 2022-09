Jessica Alves, cunoscută cândva drept Păpușa umană Ken, îi vizitează pe Chefi. Iulia Albu îi uimește pe jurații Chefi la cuțite

Dacă Florin Dumitrescu a trebuit să gătească un preparat cu ciocolată alba, frișcă și foie gras, Sorin Bontea a pregătit o farfurie cu o combinație între crab, kiwi și quinoa, iar lui Cătălin Scărlătescu i-a revenit cea mai grea misiune, rămânând cu ultimele trei ingrediente disponibile, care i-au fost desemnate de Florin Dumitrescu, potrivit regulilor jocului: carne tocata, gâturi de pasăre și burtă prefiartă. ”Ce-ai cu mine, Dumitrescule? Mi-a dat Dumitrescu de m-a băgat în pământ!”, a izbucnit Scărlătescu în lupta pentru amuleta care oferă un avantaj extrem de prețios: ”Poți salva un concurent în cazul în care este eliminat”. Întrecerea a fost jurizată de Chef Orlando Zaharia, iar câștigătorul serii a fost Chef Florin Dumitrescu.

Jessica Alves și Iulia Albu uimesc jurații în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10

În seara aceasta, Chefi la cuțite vine cu o ediție a extravaganțelor! Cei trei jurați primesc vizita Iuliei Albu, care le pregătește un preparat cu adevărat surprinzător. ”Eu nu știu să gătesc. Știu doar să mă gătesc. Dar am vrut să vin aici pentru a vă face o surpriză!”, le-a declarat Iulia juraților, prezentându-le un desert unicat, imaginea îmbinării între artă și gastronomie, a cărui pregătire a necesitat multă atenție și minuțiozitate. Iulia a urmat cu grijă fiecare pas la bancul de lucru, întregul proces, precum și preparatul final și reacția juraților urmând a fi descoperite de telespectatori în ediția Chefi la cuțite din această seară. ”Iubitul meu gătește foarte bine. Poate o să vi-l aduc la Chefi la cuțite”, le-a mai spus ea juraților, într-o discuție spumoasă, în care i-a uluit pe Chefi cu dezvăluirile sale.

Seara extravaganțelor continua la Chefi la cuțite cu o altă vizită cu totul specială. Jessica Alves, cunoscută cândva drept <Rodrigo Alves - Păpușa umană Ken>, vine să le dovedească Chefilor că, dincolo de faima internațională câștigată în urma numeroaselor intervenții estetice, are și talent în bucătărie. Dar pe lângă farfuriile pregătite pentru Chefi, întâlnirea din platoul jurizării cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu este un prilej de mărturisiri uimitoare din partea invitatei speciale, sosite din Marea Britanie. În prezent model, Jessica Alves are 38 de ani și este urmărită de peste 6,7 milioane de persoane pe Instagram, călătoria ei de transformare din bărbat în femeie suscitând interes în întreaga lume. ”De doi ani am făcut tranziția de la bărbat la femeie. Am fost bărbat. Acum sunt 100% femeie. Am trecut prin toate operațiile necesare pentru a deveni femeia care sunt azi”, a declarat Jessica Alves, precizând că are mai mult de 60 de intervenții de chirurgie plastică și și-a scos patru coaste! ”În ultimii 10 ani am participat la peste 600 de emisiuni din toată lumea. Înainte, am fost foarte nefericită, am suferit de depresie, consumam mult alcool, nu voiam să mai ies din casă, uram să port haine de bărbat. Apoi am fost la doctor și am primit diagnosticul de disforie de gen. Atunci, specialiștii mi-au spus că am de ales: să fac această tranziție sau să am în continuare o viață nefericită”, spune Jessica Alves, care le-a mărturisit, însă, Chefilor că mai are o problemă.

Jessica Alves la Chefi la cuțite sezonul 10

”Este foarte dificil să-mi găsesc un iubit, un bărbat care să fie mândru de mine, să mă respecte și să mă iubească. Vreau să mă căsătoresc și să am copii. Pot adopta sau pot recurge la o mamă surogat. Dar întâi trebuie să găsesc un tată pentru copilul meu. Așa că dacă știți un bărbat bun, care se pricepe să și gătească, dați-mi un mesaj”, le-a spus ea Chefilor, adăugând că nu este exclus să-și găsească un iubit român și să se mute în România! Toate destăinuirile Jessicăi și întâlnirea ei cu Chefii urmează în această seară, la Antena 1, în cea de-a noua ediție Chefi la cuțite.

Printre concurenții care în seara aceasta vor aștepta cu multă emoție verdictul juraților se numără și Brighitta Gheorghe, cunoscută pe scena muzicală ca Brighi. După colaborări muzicale cu nume celebre precum Speak, Cabron și Pacha Man, Brighitta și-a asumat o nouă provocare în viață, renunțând la muzică pentru gastronomie. Cât de pricepută este Brighitta în bucătărie și ce vor spune jurații despre preparatul ei care îmbină tradiția cu originalitatea, dar și cum vor decurge vizitele speciale primite de Chefi telespectatorii vor afla în seara aceasta, la Antena 1, de la ora 20:30.