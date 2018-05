Jurizare sub „AMENINȚAREA” unui soț pretențios: „Am nevoie de cuțite. Alminteri, bărbatul meu o să mă...”

E seara revederilor la „Chefi la cuțite”. După apariția lui Adrian Baba, chefii dau cu ochii de o altă cunoștință mai veche. Elena de la Bistrița s-a întors. Are gânduri mari: „Anul trecut am ajuns până în bootc-camp și am fost la un pas să merg mai departe. Acum nu mai e cale de întors. Trebuie să ajung până în fnalul emisiunii. Alminteri, bărbatul meu o să mă lase aici”, spune ardeleanca focoasă, administrator de fermă mixtă și mamă de copii fără cusur.