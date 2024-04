La ce școală cu prestigiu din Italia este profesor chef Richard Abou Zaki. Detaliul care i-a amuțit pe colegii de platou

Chef Richard Abou Zaki a luat pe toată lumea prin surprindere cu o dezvăluirile sale în ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite. Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au amuțit când au aflat că acesta este profesor la o școală de prestigiu din Italia.

Chef Richard Abou Zaki s-a făcut rapid remarcat de către public în sezonul 13 Chefi la cuțite. Juratul are o experiență vastă în domeniul culinar, deține un restaurant cu o stea Michelin și este profesor la o școală celebră de bucătari din Italia.

În ediția 6 a show-ului culinar, acesta a făcut o confesiune care i-a lăsat mască până și pe colegii săi. Apariția lui Mario Mădălin Dumitru, cuțitul de aur ales de chef Alexandru Sautner, l-a convins pe jurat să facă o declarație uluitoare.

Colegii săi de platou au aflat pentru prima oară că chef Richard Abou Zaki predă cursuri la o instituție cu prestigiu din Italia. Acesta învață o mulțime de bucătari la început de drum sau profesioniți cum să evolueze în artele culinare.

Chef Richard Abou Zaki, despre rolul de profesor la o școală cu prestigiu din Italia

Mario Mădălin Dumitru le-a spus chefilor că a absolvit ALMA - The School of Italian Culinary Arts, din Colorno, fapt care l-a uimit pe chef Richard Abou Zaki. Juratul a fost foarte încântat să descopere că tânărul a studia la școala unde este profesor.

„Eu sunt profesor la ALMA, cea mai bună școală din lume! Predau lecții la cursul superior de bucătărie și la cursul internațional. Am mulți chefi care vin la cursurile mele. Cunosc foarte bine școala asta!”, a mărturisit chef Richard Abou Zaki în ediția 6 din sezonul 13 Chefi la cuțite.

„Pe asta nu o știam!”, a fost reacția lui chef Alexandru Sautner.

Cine este chef Richard Abou Zaki, noul jurat din sezonul 13 Chefi la cuțite

La vârsta de 27 de ani, chef Richard Abou Zaki se mândrește cu o carieră de succes în domeniul gastronomiei. Acesta are o mulțime de realizări care îl fac foarte mândru, inclusiv stea Michelin pe care a primit-o restaurantul său din Italia.

„Eu m-am născut la Piatra Neamț, am 26 de ani și vin din Italia. Am început să gătesc de când aveam 8 ani, mama mea muncea la fabrică și eu am rămas acasă. Am crescut cu pasiunea asta de când eram mic. Visul meu era să fiu bucătar.

Mama mea e română, iar tatăl meu e de origine libanez. Ei s-au cunoscut în Cipru, când mama mea era o balerină profesionistă, apoi m-am născut eu. Ei s-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Eu am rămas cu mama mea. (...) Am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea”, au fost dezvăluirile juratului Chefi la cuțite.

Deși a venit pe lume în România, chef Richard Abou Zaki a plecat alături de mama lui în Italia pe vremea când avea doar 5 ani. Acesta a crescut și a făcut performanță peste hotare, însă nu va uita niciodată de unde a plecat.

