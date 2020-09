Levent Sali e actorul care a pierdut tot, din cauza drogurilor! Dezvăluiri emoționante la „Chefi la cuțite”

citește și: Levent Sali a făcut show la „Chefi la cuțite”! În ce film a jucat Sorin Bontea

„Am fost la un casting, am ajuns să joc în filme și seriale. Am cochetat cu muzica. Am avut probleme cu drogurile, toți banii pe care i-am produs timp de doi ani i-am dat pe droguri, jucam la ruletă, am intrat în datorii, mi-am pierdut mașina și tot.

Părinții au fost alături de mine și m-au ajutat. Îi iubesc foarte mult și acum sunt alt eu”, a dezvăluit concurentul, în timp ce a pregătit rețeta turcească de ciorbă.