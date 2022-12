Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, dezvăluire la care fanii au reacționat imediat. Ce mesaj neașteptat a transmis

În cursul zilei de sâmbătă, Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, și-a surprins din plin urmăritorii de pe Instagram atunci când a publicat un mesaj tranșant.

Detaliile ce au ieșit la iveală i-au uluit pe mulți dintre fanii regretatului artist și reacțiile nu au întârziat să apară.

Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, mesaj neașteptat pe Instagram. Ce a dezvăluit

Supărată și deranjată de un mesaj primit recent, soția lui NOSFE a dorit să clarifice lucrurile și să transmită un mesaj tranșant, spre marea surpriză a celor care o urmăresc pe Instagram. Mădălina Crețan a fost directă, dar extrem de diplomată în exprimare, deși mesajele primite au rănit-o din plin.

„Neața! Deși mie îmi place mult mai mult să mă exprim în scris, de data asta aleg să mă exprim așa pentru că îmi stă cumva aici în gât și simt nevoia să dau afară. Am primit aseară un mesaj, pe Instagram, de la cineva, sau un comentariu, nu îmi mai amintesc exact, în care eram întrebată cât mai am de gând să o țin așa, adică așa, cu postări cu soțul meu și că, dacă am de gând să profit de pe urma acestei situații, ok, e de înțeles, că financiar vorbind toți avem nevoie de o pâine.

Acum, ceea ce voiam să comunic și ceea ce voi comunica acum și o să fie pentru prima și ultiam dată este faptul că persoanele care sunt deranjate de postările mele cu soțul meu sunt libere, ba chiar le invit cât pot eu de politicos, să dea unfollow acestui cont, pentru că eu nu mă voi opri niciodată. Pentru că soțul meu va fi soțul meu pentru totdeauna. Și pentru că ceea ce postez nu postez ca să primesc milă sau să profit de pe urma acestei situații, ba dimpotrivă. Motivele pentru care postez sunt legate strict de mine, adică mie îmi dau o stare de bine în momentul în care le postez sau le tratez ca pe un fel de terapie prin care eu mă descarc. Și automat, atunci când eu primesc mesaje frumoase de la voi și văd că soțul meu, NOSFE, este încă în sufletele voastre la fel cum este și în sufletele noastre mă bucură foarte mult. Asta o dată. Și a doua oară, așa cum am mai spus, eu i-am preluat practic toată cariera acestui om, care are peste 200 de piese lansate nelansate, doar ale lui. Cele cu trupa, cu Șatra, mai sunt încă vreo 100. Așadar, dragii mei, care sunteți deranjați de postările legate de soțul meu, dacă rămâneți pe acest cont, din păcate veți mai avea de suportat încă niște ani de acum încolo poze, clipuri video cu el și cred că cel mai bine pentru toți este să ne despărțim frumos, dacă pot să spun așa.

Dacă îmi trimiteți mesaje precum cel de aseară, pentru că emoțional vorbind nu sunt capabilă să le gestionez, le voi da block și le voi șterge. Este într-oadevăr, foarte adevărat, că am primit în ultimele luni mii de mesaje extraordinar de frumoase, de personale, de sensibile, de emoționante, pe care le apreciez din tot sufletul meu și pe care, așa cum am mai zis, le apreciez din tot sufletul meu și mă ajută extraordinar de mult. Șie ste adevărat că am primit maxim 5-10 mesaje de genul acesta, dar așa cum am justificat mai devreme, din păcate nu pot gestiona momentan hate-ul. Mi se pare rațional într-un context de genul acesta. Nu pot”, a fost mesajul tranșant transmis de Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, în cadrul unor Story-uri publicate pe contul ei de Instagram.

Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat și i-au trimis numeroase mesaje de susținere și de încurajare.