Mădălina Crețan, confesiuni cu lacrimi în ochi după moartea lui NOSFE. Interviu emoționant despre experiența Chefi la cuțite

Mădălina Crețan, concurenta din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, a povestit cu lacrimi în ochi despre tot ceea ce a trăit alături de soțul său în cadrul sezonului 10 Chefi la cuțite. Deși trece prin momente dureroase, aceasta a acceptat să ofere un interviu emoționant în care a vorbit despre NOSFE, legătura specială dintre ei și experiența deosebită pe care a trăit-o în competiția show-ului culinar.

„Între noi doi și această emisiune s-a creat o conexiune, este un lucru pe care noi l-am dorit să-l facem împreună. Mă uit la emisiune pentru că îmi amintește mult de cât de bucuroși eram în perioada respectivă.”, a mărturisit soția artistului.

Primul interviul al Mădălinei Crețan după pierderea dureroasă a soțului. Ce a povestit despre NOSFE

Mădălina Crețan a susținut că a legat o relație foarte specială de prietenie cu ceilalți concurenți ai sezonului 10 Chefi la cuțite. Mai mult decât atât, aceasta a povestit că printre cei care au fost alături de ea după pierderea lui NOSFE se numără și Florica Boboi, câștigătoarea show-ului culinar.

„Flori a venit din Paris, și-a luat bilet de avion și a venit să fie cu mine”, a spus ea în cadrul interviului de pe AntenaPLAY.

„Este adevărat că mai mult îmi doream eu să vin la Chefi la cuțite decât el, el era îndreptate mai mult spre sport și adrenalină. Atunci când am fost eliminați, am plecat amândoi spre casă, iar tot drumul nu am spus nimic. A fost un moment foarte frumos pentru noi atunci când ne-au chemat înapoi, ne-am simțit speciali.”, a povestit Mădălina Crețan.

De altfel, concurenta din echipa aurului galben a susținut că nu-i place să plângă în public, motiv pentru care își stăpânește cu greu sentimentele. În plus, aceasta a mărturisit că nu poate să vorbească despre pierderea dureroasă a soțului ei.

„Nu mi-a plăcut niciodată să plâng în public. Nu pot să vorbesc despre ce s-a întâmplat. Este o traumă pe care încerc să o vindec cumva. Nu pot să dorm... Nu mă interesează absolut nimic din tot ceea ce s-a scris, nu mă interesează și nu m-a interesat niciodată părerea oamenilor care nu ne-au cunoscut.”, a mai adăugat ea.

„Mi-a spus la începutul relație că el crede că nu o să trăiască mult, inclusiv piesele lui. Cred că unul dintre motivele pentru care reușesc să mă ridic din pat dimineața, cu excepția fetiței, este că simt că am rămas cu o datorie foarte mare vizavi de proiectele lui. Toată lumea știe că au rămas multe piese nelansate și nu pot permite ca acele piese să rămână nelansate. Cu siguranță este terapie faptul că mă ocup în continuare de proiectele lui, simt că încă lucrăm împreună și că mă ajută. Îl simt încă. Am foarte multe planuri în cap, el își dorea să lanseze anul acesta un album aniversar și să facă un documentar cu toți prietenii lui, scria și o carte. ”

e cunosc.”, a dezvăluit Mădălina Crețan.

Soția lui NOSFE a vorbit și despre fiica sa și a artistul, dar și despre băieții din trupă: „Iris știe ce s-a întâmplat, ea știe că toți vom pleca de pe acest Pământ și că e un lucru care nu depinde de noi. Așa am reușit să-i spun și să o liniștesc de fiecare dată când plânge și îmi zice că îi este dor de tati. (...) Băieții sunt parte din viața noastră, sunt frații lui și frații ei.”