Ce mesaj a transmis Cristina Sabău (Mariposa), după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 12. Ce a transmis

Cristina Sabău (Mariposa) a fost eliminată în ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, difuzată pe 11 octombrie 2023. Concurenta a transmis un mesaj important după ce a părăsit competiția de la Antena 1.

Cristina Sabău (Mariposa) a fost eliminată în duelul ce a urmat după cel de-al zecelea battle de la Chefi la cuțite sezonul 12. Ea și Nadd Hu au obținut cel mai mic punctaj în ediția 25 a show-ului, difuzată pe 12 octombrie 2023.

Ce mesaj a transmis Cristina Sabău (Mariposa), după ce a fost eliminată de la Chefi la cuțite sezonul 12

Cristina Elena Sabău, zisă și Mariposa, a reușit să demonstreze în diferitele battle-uri și dueluri din show faptul că are stofă de bucătar. Aceasta a renunțat la cariera ei de avocat pentru a se dedica bucătăriei și talentul său culinar s-a remarcat din plin în emisiunea Chefi la cuțite sezonul 12. După ce a fost eliminată din competiție, aceasta a transmis urmăritorilor săi de pe Instagram următorul mesaj:

„Din păcate, drumul meu la Chefi la cuțite s-a încheiat. Dar cum atunci când se închide o ușă se deschide alta, vă invit să mă urmăriți în continuare, iar Mariposa în curând va veni cu vești și proiecte noi. Vă mulțumesc tuturor”, a scris ea.

Într-un InstaStory anterior, aceasta a dezvăluit ce i s-a întâmplat chiar înainte de battle: „Bună, dragii mei! Am trecut de battle 10, am avut de gătit pe țări, a fost o excursie culinară în jurul lumii. Din păcate am luat doar 3 farfurii, intrăm toți la duel, căci a fost egalitate între Scărlătescu și Dumitrescu. Energia nu e tocmai bună, un vibe destul de jos, am cam plâns pentru că a trebuit să fac o pavlova, o pavlova care să fie gata în jumătate de oră, ceea ce știți și voi că nu se poate. Nu poți să faci pavlova într-o oră cu pregătit, copt, montat. Însă merg la duel și Doamne ajută să mă întorc”, a fost confesiunea făcută de Cristina Sabău (Mariposa), chiar înainte de duelul ce i-a decis soarta în emisiune.

Emoțiile au fost mari și iată că și-au spus cuvântul. Totuși, Cristina Sabău a fost lăudată și apreciată de mulți pentru evoluția ei în cadrul acestui show de la Antena 1.

Chiar dacă drumul său la Chefi la cuțite sezonul 12 s-a încheiat, concurenta are planuri mari pentru viitor.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.