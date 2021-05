Mesajul lui Cătălin Scărlătescu, după ce l-a salvat pe Paul Vasile. Reacția Nicoletei Pop, după ce a fost la un pas de eliminare

Ediția 39 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost una cu adevărat spectaculoasă și a provocat cele trei echipe să gătească o farfurie care să reprezinte din plin imnul acestui sezon, inventat chiar de către cei trei jurați: „Gogoși, cupcakes și Titu”!

Al zecelea battle a fost unul dificil și presărat cu mișcări strategice și situații tensionate. Florin Dumitrescu a folosit o amuletă găsită în bomba câștigată în audiții și i-a „lovit” din plin pe Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Echipele celor doi au ajuns la duel și, după o confruntare grea, Paul Vasile a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”, sezonul 9.

Ce mesaj a transmis Cătălin Scărlătescu, după ce l-a luat în echipa mov de la „Chefi la cuțite” pe Paul Vasile

După cel de-al zecelea duel, în care concurenții au avut de pregătit startere bune de servit la un eveniment, folosind un ingredient ales de sub cloșuri, Irina Fodor a anunțat notele obținute de fiecare și emoțiile au fost uriașe.

La final, în platoul emisiunii „Chefi la cuțite” au mai rămas Nicoleta Pop (din echipa mov) și Paul Vasile. Acesta din urmă a obținut cele mai puține puncte și vestea că a fost eliminat cuțitul de aur al lui Sorin Bontea i-a luat pe toți prin surprindere.

„Si cei mai buni bucãtari cedeazã în fata presiunii la Chefi la cutite. În seara asta, am primit cu bratele deschise un nou cutit de aur în echipa mov. Capul sus, Paul! Bun venit...😁”, a fost mesajul postat de Cătălin Scărlătescu pe pagina sa de Instagram, la scurt timp după ce a decis să îl ia în echipa sa pe Paul Vasile.

Paul Vasile, la aflarea verdictului de la „Chefi la cuțite”, ediția 39 din sezonul 9

Deși a fost foarte aproape de eliminare, Nicoleta Pop nu a putut să nu observe faptul că a reușit să obțină mai multe puncte decât un bucătar cu multă experiență, lucru ce i-a dat curaj și ambiție. Concurenta a avut însă și un mesaj pentru noul său coleg din echipa mov.

„Zile bune, Zile rele.

Pentru oricine. Nu contează că ești bucătar sau amator. Nici măcar cuțit de aur. Nu am avut o zi bună, dar din fericire, a fost mai bună decât a lui Paul. Și nu cred că "am dat afară" un cuțit de aur, ci am câștigat un om valoros pentru echipa mov.

Bine ai venit printre noi, Paul Vasile! Te admir și te respect!”, a scrus Nicoleta Pop pe pagina sa de Instagram, în dreptul unei poze în care apare alături de cuțitul de aur.

Extrem de recunoscător pentru șansa oferită de Cătălin Scărlătescu, lacrimile lui Paul Vasile au fost înlocuite în scurt timp de un zâmbet.

