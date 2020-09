Părinții l-au vrut medic, el vrea să devină bucătar. Cu ce preparat încearcă să-și convingă familia că are tot ce-i trebuie pentru a-și urma visul

Emisiunea „Chefi la cuțite” poate fi urmărită luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la ora 20:30!​

Tânărul de 21 de ani a vrut să convingă pe toată lumea că s-a născut ca să fie bucătar.

„Părinții mei știau de mult că am pastiunea asta pentru gătit, dar mi-au zis să mă duc la medicină, că pot să fac bani. Am continuat cu medicina, sunt student, dar simt că asta nu e chemarea mea. Eu vreau să fiu bucătar, să am propriul restaurant și să gătesc în el”, a dezvăluit tânărul, susținut de bunica sa.

