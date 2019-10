Preparat de 10.000 de Lire, servit la Wimbledon, jurizat la Chefi la cuțite

Cea mai scumpă farfurie din jurizările pe nevăzute ale sezonului 7 va ajunge pe masa chefilor Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu în această seară, de la 20:00, pe Antena 1. Un bucătar care a lucrat ca chef la Wimbledon vine în platoul celui mai iubit show culinar pentru a impresiona cu un mix de fructe de mare, vândut în turneul de tenis și cu suma impresionantă de 10.000 de Lire sterline.

Valentin Lapa, din Brașov, are o poveste de viață ce pare desprinsă din filme. După ce a plecat din România și a lucrat în Japonia, Statele Unite ale Americii și Spania, s-a stabilit în Anglia, acolo unde a gătit pentru artiști precum Beyonce, Rihanna, sau Daniel Radcliffe: ”Am avut șansa să lucrez în 150-200 de bucătării pe an, mereu le schimb, văd alți oameni, alte vedete. M-am apropiat și de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, am lucrat în bucătăria sa la cursele de cai Royal Ascot, și am ajuns să gătesc și umăr la umăr cu bucătarul formației Metallica. Aceste experiențe nu se mai repetă în viață”.

Cu o experiență ce nu poate fi contestată, Valentin recunoaște că participarea lui în acest show se datorează soției, care de mai bine de 5 ani își dorește să îl vadă în această competiție: ”A fost dorința ei să ajung aici. Am ales acest preparat pentru că este o mâncare Dumnezeiască, nu am cum să nu impresionez cu ea! În bucătărie sunt deja la nivelul de inventator, îmi aștept brevetul!”, spune concurentul extrem de încrezător.

”Te duci la Monaco, iei paharul de șampaniei și te uiți la vasul tău din debarcader, în timp ce mănânci un platou de fructe de mare”, va spune chef Florin Dumitrescu în timpul degustării, fără să bănuiască cine se află în spatele ușilor. Ce vor spune jurații despre preparat, dar și câte cuțite va obține un dish de 10.000 de Lire sterline, telespectatorii Antena 1 vor afla în această seară, de la 20:00.

🔥 Edițiile integrale Chefi la cutite - sezon special se văd exclusiv pe AntenaPlay ⏩ https://s.a1.ro/Luarcdv. Disponibil pe SmartTV, smartphone, tabletă sau computer. Intră acum și vezi!

Totul despre Chefi la Cuțite găsesti și pe Facebook >> / Instagram >> / Youtube >>

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube