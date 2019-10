Răzvan Fodor, apariție surpriză la Chefi la Cuțite: Îi dau gata cu preparatul ăsta

Chefi la Cuțite. Sezon 7. Ediția 8 . Răzvan Fodor, fost coleg și foarte bun prieten al juraților Chefi la Cuțite, a venit să demonstreze celor trei maeștri ai gastronomiei că tot timpul petrecut alături de ei și-a pus amprenta asupra stilului său de gătit.

„Astăzi am venit să le gătesc chefilor. Am filmat împreună doi-trei ani. Am venit să îi dau ceva bun de mâncare lui Scărlătescu, nu îmi place că a slăbit.”

Răzvan Fodor le pregătește chefilor, chilli con carne, deși este domeniul chefului Sorin Bontea, Răzvan este gata să își impresioneze foștii colegi.

CITEȘTE ȘI : Rețeta Chilli con carne cu ciocolată. O rețetă simplă, dar delicioasă pentru iubitorii preparatelor picante

„Eu cred că o să le placă. Nu cred că se vor prinde, cred că despre chilli con carne, n-am vorbit, dar le știu gusturile.”

Răzvan a primit cuțitul de aur drept cadou din partea celor trei chefi. „Un chilli con carne corect.” , a adăugat Sorin Bontea.

🔥 Edițiile integrale Chefi la cutite - sezon special se văd exclusiv pe AntenaPlay ⏩ https://s.a1.ro/Luarcdv. Disponibil pe SmartTV, smartphone, tabletă sau computer. Intră acum și vezi!

Totul despre Chefi la Cuțite găsesti și pe Facebook >> / Instagram >> / Youtube >>

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube