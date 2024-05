Gabriela Lucuțar, aka ”Regina Întunericului”, a divorțat de soțul său, cu care are trei copii. Cei doi erau căsătoriți de două decenii.

Gabriela Lucuțar a fost prezentă la XNS, unde a discutat despre divorțul de tatăl copiilor săi. Spune că a încheiat mariajul de 20 de ani la notar și că averea despre care se scrie nu este chiar atât de mare.

”Regina Întunericului”, primele declarații despre divorț. Gabriela Lucuțar a încheiat căsnicia de 20 de ani: ”Copiii au simțit”

”Regina Întunericului” și-a deschis sufletul la Antena Stars și a dat detalii despre motivele care au dus la divorț.

”Nu cred că celebritatea a fost motivul, ci simplul că atunci când doi oameni nu mai rezonează și nu se mai iubesc. Noi chiar dacă avem împreună trei copii minunați, nu au de ce să sufere copiii dacă părinții nu de mai înțeleg. Copiii au simțit în casă răceala noastră și am crezut că nu e drept. Nu ne-am certat, nu suntem conflictuali. În ultimul timp, da, nu pot să spun că ne certam, dar ne călcam.”, a spus Gabriela Lucuțar aka ”Regina Întunericului”.

Fosta concurentă de la Chefi la Cuțite a încercat doi ani să își salveze mariajul. ”La momentul în care ajungi în instanță, lucrurile degenerează și nu am vrut pentru copii. Nu am mers la notar din prima pentru că nu ne-am înțeles. Cred că totul pleacă de la bani. Eu am luptat pentru această afacere pentru că este ceea ce iubesc eu, iubesc copiii și categoric afacerea pe care o dețin, în care am pus mult suflet și pe care am pornit-o de la 0.

(...) Ideea este că munca fizică am depus-o eu și el a fost în spatele meu. A fost un business pe care l-am gândit singură, l-am pornit singură, el lucra la momentul acela altceva. Unde sunt acum, sunt datorită fie, forței mele, determinării mele și pentru că așa a vrut Dumnezeu. Eu pun mult suflet și mă dedic meseriei mele, e o meserie delicată. A avut și el aportul lui, nu o să-l vorbesc de rău, este tatăl copiilor mei.”

Gabriela Lucuțar spune că nu au petrecut mult timp ca familie, motiv pentru care s-a ajuns la divorț. ”S-au speculat niște sume. Eu nu am făcut socoteala niciodată și nu cred că s-ar ajunge la suma asta. Cred că bunurile nu valorează atât”, a explicat fosta concurentă de la Chefi la Cuțite.

”Regina Întunericului” a dat de înțeles că fostul soț nu este implicat în viața copiilor, pe care îi vizitează rar.

”Eu sunt lângă cei trei copii, el vine când poate. Poate mai rar, dar poate va putea mai târziu. Nu cunosc acest detaliu (n.r. dacă există a treia persoană)”, a mai adăugat Gabriela Lucuțar.

