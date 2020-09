Roxana Stegaru i-a uimit pe chefi cu povestea sa! A fost la un pas să-și piardă casă, din cauza soțului: „Amenda era 32.000”

Odată ajunsă în fața celor trei jurați, concurenta de la „Chefi la cuțite” a povestit mai multe detalii incredibile din viața sa, desprinsă parcă din scenariul unui film de la Hollywood.

„Soțul l-am cunoscut când munceam la bar, am stat căsătoriți 16 ani. Am început în Italia cu un bar mai mic, greșeala a fost că am lăsat toată gestiunea în mâinile soțului meu și de acolo au luat-o lucrurile razna.

El nu a plătit dările la stat, am aflat că a pus casa la licitație. Am divorțat după ce am aflat că locuința a fost pusă la licitație, rămâneam pe stradă eu, cu mama, cu tata și cu băiatul meu. Am primit ajutor și am răscumpărat casa.