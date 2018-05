Scărlătescu, față în față cu doi prieteni buni! "- De ce ați venit, mă, cu două vâsle? - Păi ce, crezi că iei bătaie doar de la unul?"

Jurizarea pe nevăzute îi va trece pe ultimii înscriși în cursa culinară printr-un carusel de emoții, iar chefii vor avea parte atât de farfurii spectaculoase, căci mulți le-au trecut pragul în "sezonul de poveste", însă doar cei mai buni au mers mai departe.

Ilie e din Constanța și n-a venit singur, ci cu Liviu, un tânăr care a mai poposit pe la "Chefi la cuțite" în unul dintre sezoanele trecute. Au decis să-și unească forțele și să facă echipă sub numele de "Rap AN On".

Au gătit rapane, asta pentru că Ilie este cel care furnizează midiile proaspete pentru Festivalul Scoicilor, cel făcut deja celebru la malul mării, chiar de juratul nostru, de chef Scărlătescu.

