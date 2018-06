Se ascut tot mai mult cuțitele! Ultima eliminare din echipa albastră, motiv de tensiune între chefi

Strategiile individuale și părerile contradictorii ale chefilor sporesc tensiunea din bucătăria “Chefi la cuțite”, iar luni seară, de la ora 20:00, cei trei vor lupta și mai aprig alături de bucătarii rămași în arena culinară. Cu doar două battle-uri înainte de semifinală, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu sunt mai determinați ca oricând să câștige, motiv pentru care competiția dintre cei trei jurați pare că umbrește prietenia formată de-alungul anilor: “Cel mai important este să câștigăm. Cum și în ce fel..nu mă interesează.”.

Ultima eliminare din echipa albastră a stârnit adevărate reacții în platou: dacă Florin Dumitrescu și-a dat tunica și lavaliera jos părăsind bucătăria, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au fost contrariați de faptul că jurizarea lor obiectivă a fost interpretată greșit: “De ce ne acuzi tu pe noi, asta ai făcut de fapt. Ai votat omul din echipa ta, nu farfuria.”. Ciobi, bucătarul lui chef Florin, a părăsit concursul în ultima ediție după ce farfuria sa a obținut cel mai mic punctaj, iar diferența dintre notele acordate de chefi i-a făcut să creadă că fiecare a votat ținând cont de strategia individuală. Tocmai de aceea, trioul imbatabil care fuziona perfect în etapa jurizărilor pe nevăzute, este în acest moment afectat de presiunea unei competiții dure. Mai mult decât atât, standardul ridicat al farfuriilor din sezonul 5 demonstrează că toți cei rămași în concurs au sarea și piperul necesare unei astfel de lupte culinare.

Și moralul ștrumfilor jedi pare să fi fost afectat de eliminarea lui Ciobi, în ciuda faptului că mentorul lor, chef Florin Dumitrescu, face tot posibilul să își motiveze oamenii spre câștig. Elena, ce a fost ajutată de colegii săi în ultimele secunde să termine farfuria duelului de luni seară, resimte deja lipsa unui bucătar de bază din echipa albastră: “Eu nu vreau să mă țină nimeni în spate, pe farfuria mea vreau să ies, pe farfuria mea vreau să rămân. Aș fi făcut schimb în orice moment cu Ciobi”. La polul opus, bucătarii cu tunici galbene, ce au învins detașat în ultima probă, par să fie mai mult decât pregătiți să intre într-o nouă confruntare pe echipe: “Suntem foarte motivați. Mai ales după ce am văzut în ultimul battle că putem lucra în echipă fără stres, certuri sau probeme. Putem reuși azi, dar și mâine, avem tot drumul înainte. Avem în sfârșit o adevărată echipă.” , afirmă concurenții lui chef Scărlătescu.

Luni și marți seară, de la ora 20:00, cei 11 bucătari rămași în competiție vor reintra în bucătăria “Chefi la cuțite”, pentru ultimele două dueluri înainte de semifinala și finala sezonului 5. Presiunea pare că se accentuează, iar dificultatea probelor le va testa concurenților în edițiile ce urmează tehnica, creativitatea, dar și abilitatea de a lucra simultan la mai multe rețete. Tocmai de aceea, pe ultima sută de metri gustul și aspectul farfuriilor sunt două elemente cruciale pentru o șansă la câștig.

