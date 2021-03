Sorin Bontea împlinește astăzi 51 de ani. Ce mesaje i-au transmis persoanele dragi

Printre cei care i-au urmat cele mai frumoase cuvinte se numără cei doi prieteni ai săi, chef Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Aceștia i-au transmis colegului său de emisiune cele mai bune gânduri.

"La mulți ani @chef.sorinbontea.official. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc tot binele din lume! Forever in my heart, my flamingo chef! 🤗🤗🤗", a fost mesajului pe care chef Florin Dumitrescu l-a atașat unei imagini cu Sorin Bontea în cel mai amuzant costum pe care l-a purtat până acum.

Se pare că nici concurenții alături de care a luptat în cele 8 sezoane ale emisiunii "Chefi la cuțite" nu l-au uitat. Atât Ionuț Belei, câștigătorul sezonului 8, cât și Foca sau Claudia Radu.

"La mulți ani Chef❗️ Vă doresc multă sănătate și tot ce vă doriți să aveți parte! Sunteți un om minunat și sunt mandru că v-am cunoscut. Pentru mine sunteți un exemplu și mereu am să port cu mine ce m-ați învățat: ,,Să muncească pentru tine, nu cu tine" ! Tot respectul din partea mea! 🤗🍾💥", a fost mesajul emoționant pe care Ionuț Belei i l-a transmis lui Sorin Bontea.

Sorin Bontea s-a bucurat de un mesaj simpatic și din partea artistului Speak, care a ținut neapărat să îi ureze toate cele bune cu ocazia acestui important eveniment.

"La mulți ani @chef.sorinbontea.official! Sa rămâi la fel de tânăr și peste 50 de ani! ❤️", i-a transmis artistul.