Surpriză de proporții pentru Chef Alexandru Sautner: juratul Chefi la cuțite nu se aștepta la această experiență

Filmările pentru cel mai apreciat show culinar din România, Chefi la cuțite, sunt în plină desfășurare: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu trăiesc din plin emoțiile sezonului 14.

Iar dincolo de platoul Chefi la cuțite, își încarcă bateriile pentru confruntările din ringul culinar, bucurându-se de momente de relaxare alături de cei dragi. Pentru Chef Alexandru Sautner, cea mai recentă călătorie, în cele câteva zile libere dintre sesiunile de filmări, a adus o surpriză de proporții.

Chef Alexandru Sautner, juratul Chefi la cuțite sezonul 14, a avut parte de o surpriză de proporții

Juratul Chefi la cuțite și-a aniversat soția în timpul unui city break la Istanbul: Chef Sautner a pregătit sărbătorirea zilei de naștere a soției chiar în orașul în care au petrecut prima vacanță romatică împreună, în urmă cu 11 ani. Dar cel care a avut parte de o surpriză și mai mare a fost chiar el! ”Am trăit cea mai frumoasă experiență, cu totul neașteptată. Flavia a vorbit cu copiii mei cei mari, care locuiesc în Germania, să ne fie alături în această scurtă vacanță”, a dezvăluit juratul Chefi la cuțite.

`Soția mea a organizat totul în secret, iar planul i-a reușit de minune: ea le-a luat biletele de avion, iar timing-ul a fost perfect – am ajuns cu toții în același timp la Istanbul. Vă dați seama ce fericire am trăit la aeroport, atunci când m-am întâlnit cu Anna și Constantin, fiica și fiul meu din prima căsnicie! Sunt foarte apropiat de ei – iar soția mea, Flavia, are o legătură extraordinară cu ei. Este, de altfel, unul dintre multele lucruri cu care Flavia m-a cucerit atunci când a început povestea noastră de iubire: a legat o relație atât de frumoasă cu Anna și Constantin. M-am bucurat astfel de trei zile memorabile împreună cu toți ai mei – fiica cea mică, Emma Maria, copii cei mari și, bineînțeles, sărbătorita noastră, Flavia. A fost aniversarea ei, dar și o binemeritată pauză pentru mine, după emoțiile și stresul luptelor pentru amuletele din noul sezon”, a povestit Chef Sautner, care a revenit pe platoul Chefi la cuțite, pregătit pentru o nouă rundă de confruntări în ringul culinar.

Au început filmările pentru Chefi la cuțite, sezonul 14. Ce noutăți aduce emisiunea

Veste mare pentru fanii Chefi la cuțite. Filmările show-ului culinar au început, iar jurații se află pe platourile de filmare unde au ocazia să deguste din preparatele concurenților. Noul sezon aduce pe micile ecrane ale telespectatorilor preparate de senzație, momente inedite și reguli noi.

Tensiunile au atins deja cote maxime, iar jurații sunt mai pregătiți ca niciodată să termine sezonul 14 cu un câștigător. Rivalitatea dintre chefi a ieșit la iveală încă de la primele ediții ale show-ului culinar pe care publicul le așteaptă pe micile ecrane ale televizoarelor.

Sezonul 14 din Chefi la Cuţite revine din toamnă pe micile ecrane ale publicului. Cu multe surprize, jocuri de amuletă, tensiune și o regulă nouă pentru chefi care va ridica temperatura întregului show.