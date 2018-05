Un soldat din Afghanistan, o femeie fachir și un copil talentat de 12 ani, apariții inedite la Chefi la cuțite

Seara de luni a continuat etapa degustărilor pe nevăzute la ,,Chefi la cuțite”, cea mai savuroasă fază a competiției din perspectiva celor trei chefi, căci în spatele unor preparate gătite la un standard înalt s-au aflat adevărate personaje care au făcut spectacol. Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu s-au delectat cu ,,jocuri” de culise, dar și cu momente pe măsură, iar Viorica și Ioniță de la Clejani au asigurat o jurizare în note muzicale, care a demonstrat că artiștii se pricep nu doar la spectacol, ci și la a da gust mâncării.

Zeci de farfurii s-au întrecut aseară pe bandă pentru a obține voturile juraților spre următoarea etapă, dar preparatele nu au dezvăluit întru totul natura personajelor din spatele ușilor. Mikloș Tolnai le-a atras atenția chefilor nu doar prin preparatul său, o rețetă de pește din bucătăria Italiei de sud, ci și printr-o poveste de viață marcantă. Până să devină bucătar, Mikloș a lucrat în cadrul Armatei Române, fiind prezent la misiuni din Afghanistan, Bagdad, sau Iraq: ,,Prima zi pe care am petrecut-o în afara unității militare a fost aproape ca un film. A fost cel mai șocant lucru pe care l-am trăit. Când participi la luptă nu mai există mamă, tată, există doar niște ordine pe care trebuie să le execuți.”. După un accident crunt care i-a pus viața în pericol, concurentul a renunțat la câmpul de luptă pentru bucătărie, acolo unde a găsit alinare: ,,Acum lucrez în bucătăria unui hotel din Dej, dar sunt fericit.”. Determinarea și talentul la bancul de lucru i-au asigurat un loc în etapa următoare, iar chefii au rămas impresionați nu doar de experianța sa de viață, cât și de gustul unei farfurii impecabile: ,,Bravo! Este cea mai gustoasă rețetă de sezonul acesta. Simplu și la obiect.”, afirma Florin Dumitrescu.

O altă inediție aparită a fost Alexa, o femeie fachir al cărui corp modificat este acoperit aproape integral cu tatuaje. Tânăra a venit din Barcelona pentru a-i impresiona pe chefi și a considerat concursul ca fiind o provocare personală, de aceea a pus pe masa jurizării o rețetă tipic valenciană: ,,Când îmi vor gusta preparatul, sigur nu au cum să își imagineze cum arăt. Sunt un caz special!”. Jurizarea pe nevăzute a ținut-o în tensiune, însă gustul preparatului nu s-a ridicat la standardul ridicat impus de Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, astfel încât Alexa a părăsit competiția fără a obține cuțiul chefilor.

O maramureșeancă ce îl admiră pe chef Scărlătescu, un bucătar chinez talentat îndrăgostit de o româncă, o echipă mamă-fiu și un tată care a învățat să gătească pentru a-și crește fiica au fost alte personaje demne de aplauzele celor din fața micilor ecrane. În vârstă de 12 ani, Ionuț Drăgoiu a venit la ,,Chefi la cuțite” alături de mama sa, dar a fost singurul care a reușit să îi impresioneze pe jurați printr-o rețetă simplă: burgeri. Micul bucătar a primit votul de încredere al chefilor, vot ce l-a emoționat până la lacrimi, dar apariția sa l-a mișcat la fel de tare și pe Cătălin Scărlătescu, ce i-a promis că pe viitor îl va invita să gătească alături de el: ,,Ești foarte bun, copile! Nu mai plânge!”.

În culise, chefii au ridicat temperatura din termometre și au demonstrat că sunt experți și în flambat, iar în platou au apreciat cele mai bune farfurii și s-au distrat alături de familia Clejanilor, care a asigurat voia bună la ,,Chefi la cuțite”. Însoțit de o dedicație muzicală în versuri speciale pentru fiecare membru al juriului, preparatul artiștilor a fost demn de toate cuțitele, astfel încât Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu le-au acordat cuțitul de aur invitaților speciali. Jurizarea pe nevăzute continuă și în seara aceasta pe Antena 1, unde telespectatorii vor fi martorii unor rețete unice și a unor momente pe măsură. Care este preparatul care-i va înspăimânta pe jurați și ce concurent îndrăgit se întoarce în fața chefilor ce i-au fost mentori, toate acestea într-o nouă ediție ,,Chefi la cuțite”, de la ora 20:00.

