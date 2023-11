Unde lucrează acum Valentin Timofte. Finalistul sezonul 12 Chefi la cuțite a scos la iveală o conversație cu Janni Alexandridis

Valentin Timofte, finalistul sezonului 12 Chefi la cuțite, a vorbit într-un interviu exclusiv AntenaPLAY despre experiența pe care a trăit-o pe platourile de filmare ale show-ului culinar. Mai mult, acesta a scos la iveală și o conversație neașteptată pe care a avut-o cu Janni Alexandridis, după ce a fost anunțat câștigătorul. Iată cu ce se ocupă acum fostul concurent din echipa portocalie.

Valentin Timofte se numără printre norocoși care au avut ocazia să intre în Marea Finală a sezonului 12 Chefi la cuțite. Fostul concurent din echipa portocalie a avut doi rivali pe măsura așteptărilor: Janni Alexandridis și Ioana Dehelean.

Ultima etapă a competiției a fost dificilă pentru cei trei. Aceștia au gândit meniuri spectaculoase pentru a-i impresiona pe degustători. Situațiile tensionate și conflictele au fost nelipsite de pe micile ecrane ale publicului.

Finaliștii au dat tot ce au putut pentru a ajunge mai aproape de premiul cel mare. Valentin Timofte, Janni Alexadridis și Ioana Dehelean și-au ales cu mare atenție echipele din Finala show-ului culinar, iar strategiile nu au întârziat să apară.

Toți au reușit să cucerească telespectatorii cu ambiția lor și fairplay-ul de care au dat dovadă. Dorința de a câștiga sezonul 12 Chefi la cuțite a fost imensă, însă doar Janni Alexandridis s-a putut bucura de această victorie.

Ce mărturisiri a făcut Valentin Timofte, la scurt timp de la Finala sezonului 12 Chefi la cuțite

Valentin Timofte a primit înfrângerea cu mare dezamăgire. La o lună de la Marea Finală a emisiunii, fostul concurent din echipa portocalie a povestit despre întreaga experiență trăită pe platourile de filmare.

De asemenea, finalistul a vorbit despre meseria pe care o are în prezent, dar a scos la iveală și o conversație neașteptată pe care a avut-o cu Janni Alexandridis după ce s-a aflat câștigătorul sezonului 12.

În interviul exclusiv AntenaPLAY, Valentin Timofte a declarat că nu și-a schimbat jobul. Acesta lucrează în continuare la atelier: „Am câștigat prieteni după această emisiune. Momentan sunt în același loc. Îmi fac treaba la fel de bine. Chiar am o remarcă pe care am primit-o de la colegi zilele astea. Mi-au spus că nu m-am schimbat deloc, chiar dacă am apărut la televizor”.

Fostul concurent din echipa portocalie a mai mărturisit că a fost complet impresionat de discuția pe care a avut-o cu Janni Alexandridis, la scurt timp de la aflarea veștii că numele tânărului se afla pe farfuria aurie din mâinile Irinei Fodor.

„Poate că nu trebuia să fac la main pește și trebuia să fac carne. Acolo mi s-a părut că a fost mai bun Janni. În emoția mea, nici nu voiam să-l văd în momentul ăla pe Janni, dar am uitat repede de lucrul ăsta și l-am îmbrățișat. I-am spus „Felicitări”, dar m-a uimit ce mi-a zis el pentru că mi-a văzut supărarea și tristețea. (...) Mi-a zis: „Să știi că eram la fel dacă eram în locul tău”. Chiar m-a emoționat chestia aia, am uitat de neamțul din Janni, am văzut românul din el. Am văzut că are sufletul bun. Să spui chestia asta omului pe care l-ai învins e chiar plăcut. M-am simțit ok”, a mai declarat Valentin Timofte.

