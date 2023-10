Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Valentin Timofte, Ioana Dehelean și Janni Alexandridis și-au făcut echipele. Pe cine au ales

Valentin Timofte, Ioana Dehelean și Janni Alexandridis și-au făcut echipele alături de care să gătească în Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Finaliștii au ales cu mare atenție persoanele cu care vor împărți bancul de lucru în ultima etapă a show-ului culinar. Iată la ce strategii au apelat.

Valentin Timofte, Ioana Dehelean și Janni Alexandridis au fost puși să își aleagă echipele pentru Finala sezonului 12 Chefi la cuțite. Înainte de o bătălie pe măsura așteptărilor, finaliștii au primit o sarcină dificilă din partea Irinei Fodor.

Aceștia au fost nevoiți să ia o decizie importantă: alegerea foșilor colegi alături de care să gătească în ultima etapă a competiției. Pentru a ajunge cât mai aproape de marele premiu, cei trei au pus în joc toate strategiile.

„Vreau să iasă lucrurile așa cum le am eu în cap, am nevoie de oameni care execută bine anumite task-uri. Urmează marea împărțeală, încep să am emoții!”, a spus Valentin Timofte.

„M-am gândit la câțiva oameni pentru echipa mea, însă am două persoane de bază pe care sper din tot sufletul să le obțin”, a mai adăugat și Ioana Dehelean.

Toți concurenții din sezonul 12 Chefi la cuțite au pășit din nou pe platoul de filmat, iar emoțiile și-au spus rapid cuvântul. De asemenea, Irina Fodor nu a uitat să-i anunțe pe concurenți despre numărul membrilor din echipă.

„În acest sezon vă puteți alege echipe de câte 5 concurenți, dar ordinea în care o veți face va fi decisă de chef Cătălin Scărlătescu”, a zis prezentatoarea TV.

Juratul a făcut ochii mari când a aflat situația delicată în care l-a pus Irina Fodor: „Să arunce pe mine toată vina asta, adică să îmi iau eu înjurăturile. Ordinea este foarte simplă, este exact cea de la ultima bandă”.

Așadar, chef Cătălin Scărlătescu a decis ca Ioana Dehelean să aleagă prima, fiind urmată de Janni Alexandridis și Valentin Timofte.

„Un clasament trist pentru mine, nu mă simt bine, dar privesc și partea bună. Sunt aici, ceva le-a plăcut”, a evidențiat cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea.

Pe cine au ales Valentin Timofte, Ioana Dehelean și Janni Alexandridis în echipele lor din Finala sezonului 12 Chefi la cuțite

Primul concurent pe care Ioana Dehelean l-a luat în echipa ei din Finala sezonului 12 Chefi la cuțite a fost Maria Paraschiv, colega ei din echipa magenta. Janni Alexandridis a făcut o mutare neașteptată. Acesta a decis ca prima persoana care intră în echipa lui să fie Mariposa.

„Bine jucat, bine gândit! Bravo”, a fost replica lui chef Sorin Bontea.

Primul concurent de care Valentin Timofte are nevoie în ultima etapă a show-ului culinar este Mirela Chiroabă. De asemenea, cuțitul de aur din echipa portocalie i-a mai ales pe Cosmin Berki, Maryoris Hurtado, Habibi și Răzvan Mincă.

Ioana Dehelean i-a mai chemat alături de ea pe Alex Bunea, Raluca Hulubei, Ursu și Nadd Hu. Finalista din echipa magentă a mizat pe comunicarea și înțelegerea dintre oamenii, acesta fiind criteriul după care s-a ghidat în formarea echipei.

Janni Alexandridis și-a completat echipa cu Alex Mihoc, Horia Manea, Fabian Soare și Mihaela Bărbosu. Cuțitul de aur al lui chef Florin Dumitrescu a apelat la strategii uluitoare pentru Finala sezonului 12 Chefi la cuțite.

