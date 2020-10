Victor Maftei, de la Ibiza a plecat în Mexic și apoi a venit la „Chefi la cuțite”! Ce viață de film are concurentul

„După facultate am decis să plec în Spania, în Ibiza. Am stat doi ani acolo, am lucrat la un bar. Nu am reușit să strâng bani, m-am întors în România și am primit o ofertă din Mexic. Nu am stat pe gânduri. În Mexic vindeam vacanțe de lux. La început mi-a fost greu să mă acomodez.

M-am întors din cauza coronavirusului, totul s-a închis și am venit în România.

Acum am doar planul de-a deschide un restaurant mic, cu tacos”, a dezvăluit tânărul despre experiența sa incredibilă de viață.

Victor Maftei a mai dezvăluit că se gândește chiar și la un food truck, dar deocamdată vrea să descopere dacă se pricepe cu adevărat la gătit.