Vincent Lointier e francezul care i-a fermecat pe jurații „Chefi la cuțite”! „Sunt bucătar de la 15 ani, acum lucrez în Cluj”

În timp ce și-a pregătit delicioasa și inedita rețetă, concurentul a dezvăluit faptul că a moștenit pasiunea pentru bucătărie de la tatăl său.

„Tata este bucătar în Franța. Eu sunt dintr-o familie unde toți sunt bucătari. Eu când am fost copil nu am petrecut mult timp cu tatăl meu. Ca să petrec mai mult timp cu el, am mers să stau cu el în bucătărie. Și așa am ajuns bucătar, sunt bucătar de la 15 ani”, a mărturisit francezul, mândru că duce pasiunea de familie mai departe.

Odată ajuns în fața celor trei jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite”, concurentul a povestit cum și-a cunoscut soția, cum a ajuns să se mute la Cluj și multe alte detalii surprinzătoare.

La final, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu i-au oferit trei cuțite și șansa de-a merge mai departe, în următoarea etapă din competiția culinară.