Chefi la cuțite, 10 octombrie 2022. Monica Bîrlădeanu a gătit un preparat inedit: ”N-o să se aștepte să mă vadă aici”

Chefi la cuțite, 10 octombrie 2022. Monica Bîrlădeanu i-a surprins pe jurați nu doar cu prezența în platoul jurizării, dar și cu farfuriile pe care le pregătește. ”Judecând după felul de mâncare pe care o să-l fac, n-o să se aștepte să mă vadă aici nici în visele cele mai creative! Și să știți că am un pic emoții. ”Cred c-aș fi foarte fericită dacă n-o să strâmbe din nas”, a declarat Monica Bîrlădeanu înainte de a începe pregătirea preparatului neașteptat la bancul de lucru, mărturisind că secretul rețetei sale constă într-un ingredient pe care l-a primit de la mama ei.

Luni, 10.10.2022, 17:09