Chefi la Cuțite, sezonul 10, 26 septembrie 2022. Mariana Pârju are 51 de ani, vine din Iași și are două meserii: atletă și maseur. De altfel, Ionuț Pârju are 37 de ani, locuiește în Iași și este instructor de aerobic. Cei doi soți și-au adus în platoul Chefi la cuțite toate medaliile și trofeele pe care le-au câștigat în sportul pe care îl practică.

Luni, 26.09.2022, 17:44