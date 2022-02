Cine e Jean Gavril, noul concurent de la Dancing on Ice. Artistul cu o carieră muzicală de succes

Jean Gavril, pe numele său real Jean Florin Gavrilă, nu e doar cântăreț, ci și compozitor. El a debutat în lumea muzicii cu piesa Nebun de legat, lansată în 2014. De-a lungul carierei sale, Jean Gavril a cântat pe scene importante din țară la diferite evenimente precum Electric Castle, Femei pe Mătăsari, Romanian Creative Week, Gala Forbes și Elle Style Awards.

Cine e și cu ce se ocupă Jean Gavril

Artistul a început să își cultive pasiunea pentru muzică la vârsta de 7 ani atunci când a primit prima lui chitară de la părinții săi. După ce a luat lecții de chitară timp îndelungat, Jean a început să participle la diverse concursuri de muzică și a reușit să câștige multe premii.

Chiar dacă a început să studieze mai întâi chitarra, artistul și-a descoperit vocea în școala generală când a început să cânte în corul școlii. Deși marea lui dragoste e muzica, Jean a studiat și arhitectura la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București.

Citește și: Jean Gavril are piesă nouă inspirată din relația lui. Soția lui dansează în videoclip

Jean Gavril își compune piesele singur, inspirându-se adesea din întâmplările din viața lui. Cu toate acestea, în proiectele sale, Jean a colaborat și cu alți compozitori,precum Smiley, Feli, Angus Mihai, Florian Rus, Tudor Chirilă, Adrian Despot, NOSFE, Bruja, JO, JUNO.

Pentru că a ales să își croiască propriul stil muzical, muzica lui Jean Gavril este greu de încadrat într-un tipar, într-un singur gen muzical.

Cine e Bianca, soția lui Jean Gavril

Dacă pe plan muzical Jean a cunoscut succesul, se pare că nici pe plan personal nu duce lipsă de reușite. Tânărul în vârstă de 28 ani este căsătorit cu frumoasa Bianca Gavrilă și împreună au devenit părinții unei micuțe, pe nume Eva, care s-a născut pe 25 septembrie 2021.

Bianca Gavrilă este dansatoare de profesie și chiar a apărut în unul dintre clipurile soțului ei.

„Încă încerc să înțeleg și eu ceea ce se întâmplă. Am reușit să-mi duc nevasta la spital sâmbătă seară, ca peste 3 ore să mă sune înapoi să-mi zică: ”Felicitări, ești tătic!”. A doua zi dimineață eu am plecat la concert și n-am apucat să-mi văd copilul, nici ieri, abia astăzi (…) O naștere naturală nu poți s-o programezi, când se întâmplă, se întâmplă. Am mers la risc cumva, că eu aveam concert. S-a nimerit fix când trebuia, fix în seara în care am putut eu s-o duc la spital. A fost o naștere fără problemuțe”, a dezvăluit Jean Gavril pe atunci, la Antena Stars.

Jean și Bianca sunt căsătoriți din 2019 și formează un cuplu minunat. Fotografiile pe care le postează adesea pe rețelele sociale dovedesc cât de mult se iubesc ce doi și ce familie frumoasă și-au clădit.

Jean Gavril, concurent la Dancing on Ice

Show-ul mult așteptat Dancing on Ice - Vis în Doi va începe în curând la Antena 1. Ringul de dans al emisiunii va găzdui perechi hotărâte să arate că sunt în stare să muncească până la epuizare pentru a oferi dansuri memorabile pentru vise ce merită a fi împlinite.

Citește și: Jean Gavril şi Feli au lansat melodia „Ultimul val", o piesă care vorbeşte despre plecare şi golul imens rămas în urma pierderii cuiva drag

Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu sunt vedetele care vor dansa pe gheață la Dancing on Ice: Vis în doi și care vor face pereche cu alți nouă patinatori profesioniști pentru un spectacol unic.

Obișnuit cu scena, Jean Gavril va intra pe gheață cu mult entuziasm și determinare: ”Nu prea mi-am pus bariere până acum în viața asta și nici nu am de gând să o fac. Îmi place să simt că trăiesc, fie că sunt pe scenă, în fața mulțimii, sau pe motocicletă cu vântul în cască. Adrenalina trebuie să pompeze!

Acum mă aflu pe o surprafață rece, strălucitoare și tare, care îmi face corpul să mă doară atunci când cad, să prind viteză mare când alerg și să mă facă să uit că există ceva în jurul meu când ne pregătim să facem un salt. Da, este vorba de gheață, de patinaj, ceva extraordinar ce nu am mai simțit vreodată! Întotdeauna mi-au plăcut provocările și știu că nu va fi ușor, dar sunt aici să mă depășesc pe mine. Eu sunt inamicul și abia aștept să dau totul pe gheață”.