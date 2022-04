Prima reacție a lui Sore după ce Jean Gavril și Ana Maria Ion au câștigat primul sezon din Dancing on Ice - Vis în doi

Marea Finală de la Dancing on Ice - Vis în doi a fost una plină de surprize pentru telespectatori. Oase și Andreea Ureche, Sore și Grațiano Dinu, Jean Gavril și Ana Maria Ion sunt echipele finaliste care au „luptat” pentru premiul de 50.000 de euro pe 23 aprilie 2022.

Perechile au evoluat enorm de-a lungul competiției, motiv pentru care ultima ediție a show-ului de dans pe gheață a fost una spectaculoasă. Publicul s-a bucurat de momente pline de pasiune, energie, romantism și amuzament.

Din peisaj nu au lipsit accidentările, Grațiano Dinu având parte de un incident grav la primul dans alăruri de coechipiera sa. Deși s-a „lovit” foarte tare l-a umăr, concurentul nu a renunțat la visul său și a continuat să facă show pe patinoar.

În Marea Finală a show-ului, publicul a fost cel care a decis echipa câștigătoare. Voturile telespectatorilor i-au adus mai aproape de marele premiu pe Sore & Grațiano Dinu și Jean Gavril & Ana Maria Ion, Oase și Andreea Ureche fiind eliminați din competiție în prima parte a emisiunii.

Lupta dintre cele două echipe a fost una aprigă, iar emoțiile s-au simțit la cote maxime atunci când Irina Fodor și Ștefan Bănică au anunțat câștigătorii. După câteva secunde bune de suspans, Jean Gavril și Ana Mari Ion au fost desemnați victorioșii primului sezon din Dacning on Ice - Vis în doi, având cele mai multe voturi din partea publicului.

Ce mesaj a transmis Sore pe rețelele sociale, după ce Jean Gavril și Ana Maria Ion au câștigat primului sezon din Dacning on Ice - Vis în doi

La scurt timp de la Marea Finală Dancing on Ice - Vis în doi, Sore a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoțioant despre experiența sa alături de Grațiano Dinu. Concurenta a ținut neapărat să le transmită fanilor tot ceea ce a simțit pe parcursul competiției, dar și să le ofere felicitări colegilor săi, Jean Gavril și Ana Maria Ion.

„The remains of 4 long and beautiful months ❤️@gratiano.dinu ești campionul meu👏 Mulțumim pentru ca ne-ați fost alături de la început și până la final, a fost o experiență pe care nu o vom uita niciodată, avem sufletul mai bogat 🙏 Felicitări tuturor colegilor noștri, felicitări Ana și Jean, iar dacă premiul s-ar fi putut împărți, absolut toată lumea ar fi primit o bucățică ❤️ @dancingoniceromania”, a scris Sore, vizibil emoționată și mândră de parcursul său în competiție.

Postarea cântăreței a strâns mai bine de 7 mii de aprecieri și o mulțime de reacții emoționante din partea susținătorilor săi.

„Câștigătorii inimii mele ❤️ Felicitări pentru tot parcursul acestui show ❤️ Mulțumesc pentru fiecare seară de sâmbătă în care mi-ați făcut pielea de găină. Cine a spus că adevărații câștigători sunt aceia cu trofeul în mână?! Voi sunteți și vreau să mă aplec în fața voastră ❤️”, „Felicitări pentru prezența, evoluția și ambiția pe care ați avut-o, ați fost superbi de fiecare dată!!!” sau „Felicitări 👏 Ați fost mininați🔥! Chimia dintre voi este una care depășește ecranul ❤️”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.