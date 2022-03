Dancing on Ice - Vis în doi, 26 martie 2022. Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă au dansat elegant pe gheață

Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă au dansat superb pe scena de la Dancing on Ice - Vis în doi, 26 martie 2022, într-o ediție senzațională cu stiluri diferite de dans. Aceștia sunt mai hotărâți ca niciodată să câștige marele premiu al emisiunii.

Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă, momentul inedit de dans pe gheață la Dancing on ice - Vis în doi, 26 martie 2022

Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă s-au descurcat foarte bine pe gheață, unde au dansat pentru un caz special. „Mă numesc Maria Coroamă și am 33 de ani, sunt antrenor. Sunt multiplă campioană națională. Antrenamentele mi-au provocat accidentări. Am dureri destul de puternice, am dezvoltat o hernie”, spune partenera lui Cosmin Natanticu.

„Ediția trecută am avut mari emoții. E foarte mișto ce avem săptămâna aceasta”, au spus cei doi coechipieri la repetițiile acestei ediții.

Jurizare Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă la Dancing on ice - Vis în doi, 26 martie 2022

„Dacă eu își voi da un challenge așa vei face și epntru mine? Ai progresat. Ai încercat să faci mai mulți pași”, a spus Simona Pungă care le-a oferit nota 6,5.

„Interpretează foarte bine, știe să facă lucrul acesta. Am impresia că începi să maschezi cu asta alte lucruri. Vreau să te văd și în alt gen”, a spus Elwira Petre care le-a oferit nota 6.

„Mi se pare incredibil ce faceți, dar ai fost încordat. E păcat că-ți anulezi mișcarea cu expresivitatea”, a spus Mihai Petre care le-a oferit nota 5,5.

„Bravo pentru mișcări. Sper că Natanticu te-a ajutat, Maria. Programul mi-a plăcut, mă surprindeți plăcut”, a spus Cornel Gheorghe care le-a oferit nota 7.

Concurenții Dancing on Ice - Vis în doi vor face spectacol pe gheață în pași de dans

Concurenții au avut la dispoziție o săptămână să se pregătească pentru unul dintre stilurile tango, vals, vogue, charleston, latino, rock’n roll sau disco.

Vogue, stilul de dans făcut cunoscut de către Madonna, va fi traspuns pe gheață de Sore și Gratiano, Cosmin Natanticu și Maria vor dansa charleston, iar Oase și Andreea vor veni în fața publicului cu energia bună a stilului disco.

Sâmbătă, Nicolai Tand și Daniela vor valsa împreună pe patinoarul Dancing on Ice – Vis în doi, Carmen Grebenișan și Lilian vor patina cu pasiune stilul tango, Ruby și Zsolt își vor undui șoldurile pe ritmuri latino, iar Jean Gavril și Ana vor face show rock’n roll.

Cum îți poți vota echipa preferată de la Dancing on ice - Vis în doi

Nouă celebrități au acceptat provocarea Dancing on Ice - Vis în doi și vor patina în direct în fiecare săptămână cu partenerii lor profesioniști. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu vor face pereche cu alți nouă patinatori profesioniști pentru a realiza un show de neuitat.

Telespectatorii Antena 1 vor avea ocazia să își voteze echipa preferată de la Dancing on ice - Vis în doi pentru a o duce cât mai aproape de Marea Finală. La scurt timp de la momentele senzaționale ale vedetelor alături de partenerii lor și de la notarea juraților, prezentatorii show-ului de dans pe gheață vor anunța „Start Vot”, iar publicul va avea timp să își aleagă prestația favorită.

Oamenii din fața micilor ecrane își pot vota favoriți prin SMS sau aplicație, pentru o perioadă ce va fi comunicată în cadrul emisiunii. Voturile telespectatorilor se contorizează pentru fiecare pereche ce a evoluat în edițiile respective, adunându-se la notele acordate de către jurați. Așadar, clasamentul din fiecare ediție se va realiza ținând cont atât de notele juriului cât și de voturile telespectatorilor, fiind calculate într-un mod egal.

În Marea Finală Dancing on Ice - Vis în doi vor intra doar 3 perechi rămase în concurs în urma etapelor anterioare ale emisiunii. Show-ul de dans pe gheață poate fi vizionat în fiecare sâmbătă live, de la 20.00, la Antena 1.

Fiecare pereche lupta pentru a fi desemnată câștigătoarea emisiunii concurs, dar și pentru realizarea unui vis al unuia dintre partenerii perechii respective. Cel care va beneficia de marele premiu în valoare de 50.000 de euro va fi patinatorul profesionist al echipei câștigătoare.

În prima ediție Dancing on Ice – Vis în doi, pe gheață vor intra 5 perechi. Fiecare dintre acestea va primi un punctaj atât din partea juriului, format din Cornel Gheorghe, Simona Pungă, Mihai și Elwira Petre, cât și din partea telespectatorilor, care pot vota prin SMS și prin intermediul aplicației Antena 1.

Ponderea punctajului este de 50% - juriu, 50% - telespectatori. În cea de-a doua ediție a show-ului, vor patina celelalte 4 perechi din concurs. La finalul prestației lor, se va face un clasament cu toate cele 9 perechi. Ultimele doua clasate vor intra la duel, urmând ca cea care obține cel mai mic punctaj să părăsească competiția.